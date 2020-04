$!165 personalidades piden fondos al G20 contra el COVID-19

NACIONES UNIDAS (AP) — Muchos exlíderes mundiales y otras personalidades instaron a las 20 naciones más industrializadas del mundo a aprobar un fondo de emergencia de 8.000 millones de dólares para acelerar la búsqueda de una vacuna, cura y tratamiento para el COVID-19 y evitar una segunda ola de la pandemia del coronavirus.

En una carta abierta a los gobiernos del Grupo de los 20, los líderes, ministros, altos ejecutivos y científicos también pidieron 35.000 millones de dólares para respaldar a los países con un sistema de salud precario y poblaciones especialmente vulnerables, y al menos 150.000 millones para que lo países en desarrollo puedan combatir la crisis médica y económica.

Además, instaron a la comunidad internacional a renunciar al pago de las deudas de los países más pobres, incluyendo 44.000 millones a África.

El documento, publicado el lunes en la noche, instó a una acción coordinada “en los próximos días, para abordar las crecientes crisis de salud y económica globales por el COVID-19”.

El comunicado de la cumbre de líderes del G20 celebrada el 26 de marzo reconoció la gravedad y la urgencia de la crisis, según los firmantes, pero “ahora requerimos medidas específicas urgentes que puedan ser acordadas con velocidad y a escala”.

La carta destacó que los problemas estaban interconectados. “La emergencia económica no se resolverá hasta que la emergencia sanitaria esté resulta de forma efectiva: La emergencia sanitaria no terminará simplemente venciendo a la enfermedad en un solo país sino asegurando que todos se recuperan del COVID-19”.

El grupo pidió una conferencia internacional de donantes, coordinada por un grupo de trabajo del G20, para comprometer los recursos necesarios para satisfacer las emergencias.

“Todos los sistemas de salud, incluso los más sofisticados y mejor financiados, están cediendo ante la presión del virus”, señaló la carta.

“Incluso aunque no hagamos nada mientras la enfermedad se expande por las ciudades más pobres de África, Asia y Latinoamérica y en comunidades frágiles con pocos equipos para pruebas, respiradores y suministros médicos; y donde mantener la distancia social e incluso lavarse las manos es algo difícil de conseguir, el COVID-19 persistirá allí y resurgirá para golpear al resto del mundo con nuevas oleadas que prolongarán la crisis”, advirtió.

Entre los 165 firmantes estaban el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon; 92 expresidentes y ex primer ministros; los primeros ministros de Etiopía y Bangladesh; el presidente de Sierra Leona; el filántropo George Soros; la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, que preside The Elders, y Graça Machel, la vicepresidenta del grupo.

El listado incluye además a los ex primeros ministros de Gran Bretaña Tony Blair, Gordon Brown y John Major; al exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Lawrence Summers; el presidente de la Asociación Internacional de Economía, Kaushik Basu, que fue economista jefe del Banco Mundial, y el profesor asociado de la Universidad de Georgetown Deus Bazira, codirector del Center for Global Health Practice and Impact.

En cuanto a la economía, el grupo señaló que “nuestro objetivo debería ser evitar que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia, y que una recesión global se convierta en una depresión global”.