Ejército cubano realiza entrenamientos en medio de tensiones con EE. UU.

Circula en redes sociales un video donde se pueden observar a miembros del ejército cubano (Fuerzas Armadas Revolucionarias) montar una batería antiaérea ligera (parece una ametralladora pesada o cañón antiaéreo pequeño, cubierto con red de camuflaje) sobre una carreta tirada por bueyes.

Los soldados disparan, se mueven a pie con fusiles y los bueyes arrastran el equipo por un terreno rural boscoso y herboso.

Video donde se observan los soldados cubanos entrenar

Los entrenamientos militares y los ejercicios de defensa antiaérea son rutinarios en Cuba. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) realizan maniobras periódicas todo el año para mantener la preparación.

Preparación intensiva antiáerea

Desde marzo de 2026, el Ejército Central cubano anunció una preparación intensiva de las brigadas de Defensa Antiaérea, con semanas de ejercicios enfocados en perfeccionar habilidades y vigilar el espacio aéreo.

Las FAR anunció en ese entonces a través de redes sociales que iniciarían el mes de marzo con un entrenamiento exhaustivo de las Brigadas de Defensa Antiaérea, centrado en mejorar las capacidades de sus soldados y garantizar la supervisión del espacio aéreo del país.

Todo esto surge en el contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos. El gobierno cubano ha reforzado su discurso sobre amenazas externas y ha promovido ejercicios de defensa territorial como parte de su estrategia ante lo que califica de "agresiones y presiones" desde Washington.

Incidentes recientes

El pasado 25 de febrero del año en curso ocurrió un incidente dentro de las aguas territoriales cubanas cerca de Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara (al norte de la isla, a poco más de 160 km de Florida).

La Tropa Guardafrontera cubana mató en esa ocasión a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE. UU. que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/f0199467-2e0c800d.jpg Embarcación de la tropa guardafrontera cubana (FUENTE EXTERNA)

El comunicado oficial, replicado en varios medios estatales, indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.

Las autoridades cubanas indicaron además que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

Por su parte el FBI envió un equipo a Cuba para investigar el caso. El Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y autoridades del estado de Florida calificaron el hecho como "altamente inusual" y aclararon que no se trató de una operación oficial del gobierno estadounidense.

Toma amistosa y controlada

A tan solo dos días del incidente, el 27 de febrero del 2026, el actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump aseguró que su país podría iniciar una toma "amistosa y controlada" de Cuba.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/183873525566820b-0af0-4efe-befd-4458fbc8cbbb-e188c6cf.jpg Donald Trump, 45-47 presidente de los Estados Unidos (FUENTE EXTERNA)

"El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada en este momento. Quizás tengamos una toma amistosa y controlada de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años", afirmó Trump en declaraciones a la prensa.

También hizo mención de que el secretario de Estado de su administración, Marco Rubio (quien es hijo de inmigrantes cubanos) estaba liderando las conversaciones "de más alto nivel" con funcionarios del gobierno cubano.