Rubio llega a Colombia con la coca y los grupos armados como prioridad

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la izquierda, recibe al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el inicio de unos encuentros del jefe de la diplomacia estadounidense con varios mandatarios latinoamericanos. ( CC )

El influyente diario estadounidense The New York Times afirma que el secretario de Estado presionará a Abelardo de la Espriella para ampliar la erradicación de cultivos, reforzar las operaciones de seguridad y atacar las finanzas del narcotráfico. Comercio, China y reconstrucción también estarán sobre la mesa. La publicación del medio toma en cuenta el momento crucial de la visita, en medio de la confrontación geopolítica desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia este martes una visita a Colombia con un mensaje directo de la Administración de Donald Trump al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella: acelerar la erradicación de la coca y desmantelar las organizaciones dedicadas al narcotráfico, según publica este martes The New York Times.

El periódico, que atribuye la información a dos personas conocedoras de los preparativos del viaje, señala que la lucha contra el tráfico de cocaína encabezará la agenda.

Washington pretende que Colombia erradique cientos de kilómetros cuadrados de cultivos de coca, incremente el despliegue de sus fuerzas de seguridad y concentre esfuerzos en golpear las redes financieras de los grupos armados.

La visita se produce apenas un mes después de la toma de posesión de De la Espriella y representa un giro en las relaciones entre Bogotá y Washington tras las tensiones que marcaron el vínculo de Trump con el expresidente Gustavo Petro. Rubio se reunirá este martes con el mandatario colombiano en Barranquilla.

Más cooperación militar

The New York Times destaca que De la Espriella llega al encuentro como un aliado dispuesto a respaldar la estrategia estadounidense. Durante su campaña hizo de la lucha contra los llamados "narcoterroristas" uno de sus principales planteamientos y, desde que asumió la Presidencia, ha promovido operaciones militares contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Colombia, además, se incorporó a la nueva alianza de seguridad impulsada por Washington y el Gobierno colombiano se ha comprometido a permitir operaciones militares conjuntas con Estados Unidos.

Al asumir De la Espriella, Washington anunció un paquete de ayuda de US$1,000 millones destinado a fortalecer la seguridad colombiana.

Otro asunto será la capacidad de las Fuerzas Armadas colombianas. El diario estadounidense señala que se prevé discutir sus necesidades militares, en momentos en que expertos advierten sobre recortes presupuestarios, una menor flota de helicópteros y carencias de equipos, entre ellos sistemas de protección contra drones.

La intensificación de la estrategia antidrogas también genera interrogantes. Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advirtió al periódico sobre los riesgos para la población civil derivados de una mayor militarización y sobre las consecuencias ambientales y sanitarias que podría implicar una eventual intensificación de la erradicación de cultivos.

Comercio, terremoto y China

De la Espriella, por su parte, podría aprovechar el encuentro para plantear asuntos económicos. Entre ellos figura el paquete de asistencia estadounidense, una posible reducción de los aranceles aplicados a productos colombianos y mayor respaldo para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

EFE, por su parte, resalta que Estados Unidos anunció US$26.5 millones para atender la emergencia.

El comercio bilateral será otro de los ejes. El presidente colombiano ya había solicitado a Washington la suspensión temporal del arancel de 12.5 % que afecta a determinadas importaciones procedentes de Colombia, como parte de las medidas para aliviar las consecuencias económicas del terremoto.

Pero la agenda de Rubio trasciende Colombia. The New York Times señala que durante su gira también pretende abordar las relaciones comerciales de América Latina con China, en momentos en que Washington busca ampliar el espacio para las inversiones estadounidenses y contener la creciente influencia económica de Pekín en la región.

Rubio visitará también Ecuador y Perú entre este martes y el jueves. Según el diario, en sus conversaciones regionales se espera que busque compromisos sobre migración y deportaciones, además de narcotráfico, seguridad y comercio.

En Colombia, sin embargo, el mensaje central será la ofensiva contra la cocaína y los grupos que controlan su producción y tráfico.