35 años después, Chernóbil ofrece reflexión e inspiración

Denis Vishnevskiy, responsable de la unidad de la Reserva de la Biosfera y Radiación de Chernóbil, durante su entrevista con The Associated Press en la zona de exclusión de Chernóbil, el martes 13 de abril de 2021. “Este es un territorio gigante en el que mantenemos una crónica de la naturaleza”, dijo el biólogo Denis Vishnevskiy, de 43 años y que lleva 20 años observando la naturaleza en la región. “La zona de exclusión no es una maldición, sino nuestro recurso”. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)