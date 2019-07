$!400 mil personas trabajaron en el alunizaje de Apolo 11

El alunizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin con la Apolo 11 hace medio siglo fue posible gracias al trabajo de 400.000 personas.

Fue un esfuerzo monumental en el que participaron ingenieros, científicos, mecánicos, técnicos, pilotos, buzos, costureras, secretarias y otro tipo de personal de todo el país para hacer posible que el hombre pisase por primera vez la Luna.

Algunos de ellos van a participar en las ceremonias de conmemoración del 550mo aniversario esta semana.

Historias de cuatro de ellos:

___

En medio de un mar de camisas blancas y corbatas negras adentro del centro de comando de la Apolo 11 estaba JoAnn Morgan.

El 16 de julio de 1969 representó su debut como la primear mujer en esa operación. Y no fue fácil llegar allí.

Morgan, hoy de 78 años, empezó a trabajar para la NASA en 1958, cuando todavía cursaba estudios universitarios. Generalmente cubría el turno nocturno y pocas horas antes del lanzamiento iba a ser reemplazada por un colega varón.

“La gracia era estar allí durante el lanzamiento”, recordó.

Debía soportar las burlas. Atendía llamadas obscenas en su escritorio en el Centro Espacial Kennedy y comentarios de tono subido en el ascensor.

La situación era peor todavía en la vecina Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. Había un solo baño... para hombres. De modo que Morgan tenía que irse a otro edificio con baño para mujeres.

“Pero no me iba a ir. Me apasionaba todo eso”, dijo Morgan. “Al final de cuentas, el 99% me aceptó”.

A medida que se acercaba el día del lanzamiento, el jefe de Morgan hizo lo que pudo para que estuviese de turno. Y lo consiguió. Para entonces el hostigamiento había casi cesado.

La cuenta regresiva se acercaba a las 09.32, la hora del lanzamiento. Morgan revisaba todos los instrumentos de tierra, desde los detectores de fuegos y relámpagos hasta la información de las computadoras. Cuando se tomó la foto oficial del momento del lanzamiento, en la que Morgan aparece con su mano izquierda apoyada en su mentón, ella estaba escuchando al vicepresidente Spiro Agnew hablándole al equipo inmediatamente después del lanzamiento.

Con Armstrong, Aldrin y Michael Collins camino a la Luna, su trabajo había terminado, al menos en lo que respecta a la Apolo 11. Junto con su esposo, que dirigía una banda en una escuela secundaria, se fueron de vacaciones y vieron el alunizaje del 20 de julio en el televisor de un hotel. Al brindar cuando el hombre puso un pie en la Luna, su esposo le dijo: “Querida, vas a quedar en los libros de historia”.

Morgan llegó a ser la primera mujer en ocupar un alto cargo ejecutivo en el Kennedy. Se jubiló en el 2003 y vive parte del año en Montana y parte en la Florida. Alienta a las mujeres a que estudien ingeniería.

___

Tedd Olkowski estaba listo para intervenir si había una emergencia durante el lanzamiento de la Apolo 11.

Su trabajo era ayudar a Collins a escapar del cohete Saturno V, bajar 32 pisos en un ascensor de alta velocidad y deslizarse por un tubo de 61 metros (200 pies) hasta un búnker debajo de la plataforma de lanzamiento.

Armstrong y Aldrin tenían sus propios ángeles guardianes, según Olkowski. Trabajadores del centro espacial que, como él, se habían ofrecido como voluntarios para intervenir en circunstancias potencialmente peligrosas.

La NASA pensó que a los astronautas, cuyos movimientos estarían impedidos por los trajes espaciales, les vendría bien ayuda para salir de un cohete en llamas, con filtraciones o a punto de explotar, y llegar a la “sala de caucho”.

La sala con materiales capaces de resistir fuertes impactos desembocaba en una cámara con forma de domo a prueba de explosiones de 12 metros (40 pies) debajo del Complejo 39ª del Centro Espacial Kennedy. Estaba en condiciones se sobrellevar eventos catastróficos.

Olkowski tenía 24 años y su trabajo habitual era con el sistema de circuito cerrado de la televisión de la zona del lanzamiento.