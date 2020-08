$!66 jugadores deciden no disputar la temporada de la NFL

Un total de 66 jugadores decidieron no disputar la temporada 2020 de la NFL debido a la pandemia de coronavirus y casi la mitad de ellos son linieros.

Veinte linieros ofensivos y 11 defensivos se dieron de baja antes de la fecha límite del jueves. Jugadores que renunciaron por motivos médicos recibirán una prima de 350.000 dólares y aquellos que renuncien de manera voluntaria recibirán 150.000 como un anticipo de salarios futuros.

Nueva Inglaterra fue, por mucho, el equipo que más jugadores perdió para esta temporada, que inicia el 10 de septiembre con el duelo en el que los Texans de Houston visitan a los campeones Chiefs de Kansas City. Los Patriots, que vieron partir a varias de sus estrellas en la agencia libre —incluyendo, por supuesto, a Tom Brady que se fue a Tampa Bay— perdieron a ocho jugadores que decidieron no participar este año.

El corredor Brandon Bolden, el tacle ofensivo Marcus Cannon, el safety Patrick Chung, el linebacker Dont’a Hightower, el tight end Matt LaCosse, el receptor Marqise Lee, el liniero ofensivo Najee Toran y el fullback Dan Vitale. Hightower, Cannon y Chung tuvieron contribuciones importantes en las campañas más recientes.

Cleveland le siguió con cinco jugadores que se perderán la temporada: el defensive tackle Andrew Billings, el tacle Drake Dorbeck y los guardias Drew Forbes, Colby Gossett y Malcolm Pridgeon.

Sólo tres equipos no tuvieron jugadores que se dieron baja: Steelers, Falcons y Chargers.

“No es una decisión fácil que tomar como jugador, especialmente cuando amas el deporte”, dijo el safety de los Broncos Justin Simmons y quien sí disputará la temporada. “Pero la familia siempre está primero. He tenido varias conversaciones complicadas con mi esposa y no va a ser siempre fácil. Al igual que en el resto del país no es sencillo para nadie”.

El resto del desglose por posición: Hay 11 receptores, ocho linebackers, seis cornerbacks, cuatro corredores, tres tight ends y safeties. No hubo quarterbacks ni pateadores.

Si algún jugador decide darse de baja después de la fecha límite del jueves debido a un cambio en sus circunstancias médicas, recibirá una prima —a menos de que haya excedido la cantidad máxima en el tiempo que estuvo activo. De otra manera no habrá ninguna compensación financiera si se dan de baja de manera voluntaria.