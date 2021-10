A puro VAR, Colombia y Ecuador empatan 0-0

BARRANQUILLA, Colombia (AP) — El videoarbitraje desquició a Colombia y Ecuador por igual.

En un polémico cierre en la costa caribeña, colombianos y ecuatorianos se conformaron el jueves con un empate 0-0 que mantiene a ambas selecciones en los puestos de clasificación directa de Sudamérica para la Copa Mundial del año próximo.

El VAR fue el gran protagonista del choque en la calurosa Barranquilla.

Primero, al anularle un penal a Ecuador — faltando un cuarto de hora de partido — por una posición adelantada de Michael Estrada en la acción previa a la falta de Gustavo Cuéllar sobre Gonzalo Plata dentro del área.

Y finalmente, cuando se jugaba el décimo minuto de reposición, el árbitro peruano Diego Haro apeló al video para constatar que el colombiano Yerry Mina había tocado el balón con la mano al anotar un gol que parecía darle la victoria a los anfitriones.

La decisión frustró la euforia de Mina — con baile incluido — y la de los aficionados colombianos en las gradas del estadio Roberto Meléndez.

“Es un tema que no vale desgastarse más. Esto no va a devolver nada', se lamentó el técnico de Colombia Reinaldo Rueda al quejarse por la decisión final del partido. “Es muy triste, no sé por qué esas situaciones y vamos a asimilarlo”.

Por sustraer el punto de visitante, Ecuador hizo mejor negocio al llegar a los 17 para quedar provisionalmente en el tercer puesto.

Tras completar su tercer partido sin marcar, Colombia alcanzó las 16 unidades e igualó la cosecha de Uruguay, situándose cuarta por haber anotado más goles. La Celeste visitaba más tarde al líder Brasil.

El arquero ecuatoriano Alexander Domínguez fue la gran figura con una serie de intervenciones providenciales en el segundo tiempo al repeler remates con aroma de gol de Radamel Falcao, Duván Zapata y Luis Díaz. La más espectacular de todas fue en la agonía, cuando Domínguez estiró la pierna izquierda tras un disparo de Díaz a boca de jarro.

“Me cogió casi vencido', dijo Domínguez sobre su atajada a Díaz. 'Se la tapé porque calzo 45. Si calzaba 36 ese balón capaz que entraba”.

Ecuador sustrajo un punto de visita en Colombia por primera vez en 20 años. Lo hizo en el proceso hacia al Mundial de Corea-Japón 2002, el primero al que se clasificaron en su historia.

Colombia firmó su tercer 0-0 consecutivo de esta triple fecha, que incluyó empates contra Uruguay en Montevideo y en casa contra Brasil. Una victoria ante Ecuador les hubiera permitido saltar al tercer puesto.

“Definitivamente no es un balance positivo”, dijo Cuéllar. “Queríamos sumar por lo menos cinco puntos, pero los resultados fueron importantes porque en este momento estamos en puestos de clasificación directa”.

Con tantas interrupciones, el Colombia-Ecuador tuvo una duración de casi 109 minutos.

Y fue un partido de floja calidad. La falta de ideas imperó en ambos conjuntos, pero sobre todo en Colombia.

En los primeros compases, el arquero colombiano David Ospina se tiró a su derecha para repeler un cabezazo de Piero Hincapié.

Ecuador fue más sólido en su ordenamiento y jugó sin apremio al ir transcurriendo los minutos.

No fue hasta los ingresos de Falcao por Rafael Santos Borré y Cuéllar por Mateus Uribe al aproximarse la hora de partido cuando Colombia apretó el paso con más ímpetu que buen fútbol.

“No supimos finalizar”, dijo Rueda. “Tuvimos opciones, pero el arquero rival estuvo brillante, fue determinante”.

La tensión no dio respiro al adicionarse más de 18 minutos hasta una última acción y un gol que no fue. La jugada se originó tras un saque lateral de Juan Cuadrado al área, donde el zaguero del Everton conectó para una celebración abortada cuando el VAR confirmó su mano.