$!Actor Antonio Banderas dice que “no quiere vivir muerto”

El actor español Antonio Banderas declaró en el día de hoy que si se tiene que morir lo hará sin dejar de hacer las cosas que le gustan ya que “no quiere vivir muerto”.

“Si me tengo que morir, me moriré, pero no pararé porque no puedo”, expresó el actor durante la presentación de la campaña de moda otoño-invierno de El Corte Inglés.

Banderas ha tenido inconvenientes con su salud durante la promoción de la obra “Dolor y gloria” en Estados Unidos y en los ensayos para la inauguración del Teatro del Soho, en Málaga, España. ´Pase lo que pase, no quiero vivir muerto´, declaró el actor.

Explicó que pretender vincular a los jóvenes dentro de sus proyectos teatrales en los cuales dejara de lado “sus relaciones personales” para que los nuevos artistas “no se sientan desamparados” como le pasó a él en la década de los 70.

Banderas reveló que en la inauguración del Teatro Soho estará presente toda su familia. Para la apertura del establecimiento se pondrá en escena el musical “A Chorus Line”.