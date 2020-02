$!Acusadora de LA testifica en juicio de Weinstein en NY

NUEVA YORK (AP) — Mientras Harvey Weinstein se quitaba la ropa, le jalaba el vestido y le manoseaba el pecho en un baño de hotel en 2013, Marie Young dijo que le dio una excusa para su comportamiento: “Esto es lo que hacen todas las actrices para tener éxito”.

La versión de Young sobre ese encuentro con el que entonces era uno de los productores de cine más poderosos de Hollywood surgió el miércoles después de que fue convocada al estrado como testigo en el juicio por violación contra Weinstein en Nueva York en un intento final de los fiscales para mostrar que el productor seguía un patrón de abuso contra las mujeres.

Weinstein se masturbó a pesar de que ella le decía “no, no, no” todo el tiempo, dijo Young al jurado. Es la última de seis mujeres que han testificado en el juicio sobre una supuesta serie de abusos sexuales cometidos por el acusado.

Los cargos están basados en dos acusaciones: Que violó a una mujer en marzo de 2013 y que le practicó sexo oral por la fuerza a una asistente de producción en 2006. Otras mujeres, incluyendo a Young, han podido testificar mientras los fiscales buscan probar que Weinstein tenía un método de abuso practicado, incluyendo invitar a las mujeres a su habitación de hotel para hablar de trabajo, para después desnudarse y exigirles favores sexuales.

Wesintein, de 67 años, insiste que todas sus relaciones sexuales fueron consensuadas.

Young comenzó su testimonio describiendo que se puso su vestido favorito antes de ir a una reunión de trabajo con Weinstein en la que esperaba “hacer un contacto profesional y presentar mis ideas”. Después de que Einstein la invitó a su habitación de hotel en Beverly Hills, Weinstein la engañó para que se metiera al baño mientras una amiga de él que ayudó a arreglar la supuesta junta, la modelo mexicana Claudia Salinas, cerró la puerta detrás de ellos, dijo.

La testigo señaló que después de que Weinstein se desnudó, le impidió salir al empujarla contra el lavabo y bloquear su camino hacia la puerta.

“Me sentía tan atrapada, estaba en shock”, dijo al jurado tratando de contener las lágrimas. Agregó que le suplicó a Weinstein que no la lastimara antes de salir finalmente del baño.

Se arregló el vestido y al salir se dio cuenta de que Salinas “estaba todavía parada ahí”, dijo. “Le hice una mirada fulminante y salí tan rápido como pude”.

Al cuestionar a la testigo el abogado defensor Damon Cheronis cuestionó que Young aceptara que al principio estaba confundida sobre cuándo habría ocurrido el supuesto abuso y su descripción de que el corpulento Weinstein se quitara tan rápidamente la ropa para aprovecharse de ella. “¿Entonces este hombre gordo y grande se quita la ropa como un ninja?”, preguntó Cheronis alzando la voz.

El abogado también señaló inconsistencias en el testimonio de Young en comparación con sus declaraciones previas a los investigadores. Por ejemplo, en el estrado dijo que Weinstein le tocó los genitales, pero en 2018 dijo a un detective de Beverly Hills “no creo que me haya tocado ahí abajo”.

La testigo regresaría al estrado el jueves. Los fiscales han presentado casi todo su caso.

Las acusaciones de Young sobre el encuentro en el hotel de California son en parte la base para los cargos penales presentados por el fiscal de distrito de Los Angeles el 6 de enero, justo cuando estaba por comenzar el juicio de Weinstein en Nueva York. Weinstein también está acusado de violar a otra mujer en ese caso.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo autoricen como lo hizo Young.

El martes el jurado vio una serie de fotografías de Weinstein desnudo tomadas por la oficina del fiscal de distrito unas semanas después de su arresto, posiblemente para tratar de corroborar las acusaciones de otra mujer que dice que Weinstein la violó y que notó una “cicatriz extrema” en su cuerpo.

Al preguntarle cómo era el cuerpo de Weinstein, Young recordó una cicatriz que “no se veía como una cicatriz normal de una circuncisión”

Se dejaron mensajes con Salinas y su mánager.

Previamente el miércoles, los jurados escucharon de un antiguo recepcionista que registró a Weinstein en un hotel en el centro de Manhattan donde una de las acusadoras clave dice que el cineasta la violó en marzo de 2013. La idea del testimonio era corroborar el alegato de la acusadora de que Weinstein se comportó de manera intimidatoria para ingresar al hotel pese a sus objeciones.

“Usualmente las parejas que se registran están de buen humor”, dijo Rothschild Capulong al jurado, agregando que le preocupó tanto el comportamiento de Weinstein que hizo una nota en su reporte de cierre de turno alertando que quizás los agentes de seguridad del hotel deberían pasar por su cuarto.

___

Michael Sisak está en Twitter como twitter.com/mikesisak; Tom Hays como twitter.com/aptomhays.