Adam Driver se apuntará a la ciencia ficción con la película '65'

Los Ángeles (EE.UU.), 1 sep. (EFE).- Adam Driver, uno de los actores más cotizados de Hollywood tras el final de la saga Star Wars, se lanzará a la ciencia ficción para protagonizar '65', una cinta dirigida por los creadores de “A Quiet Place”.

Scott Beck y Bryan Woods dirigirán esta película, informó este martes una exclusiva del diario especializado Deadline, que no avanzó más detalles del guión ni del rodaje, ya que el actor tiene una larga lista de proyectos futuros después de terminar su participación en la última trilogía de Star Wars.

Por un lado, Driver viajará en el tiempo hasta la Revolución cubana con la película 'Yankee Comandante', que dirigirá Jeff Nichols, con quien ya trabajó en 'Midnight Special' (2016).

La cinta se centrará en William Alexander Morgan, un estadounidense que alcanzó el rango de comandante luchando para las fuerzas rebeldes cubanas que, bajo el liderazgo de Fidel Castro, acabaron con la dictadura de Fulgencio Batista.

Además, el actor también negocia su participación en el próximo proyecto de Ridley Scott, 'Gucci'.

Driver compartirá pantalla con Robert de Niro, Al Pacino, y Jared Leto, además de Lady Gaga en su primer papel tras su triunfal debut como protagonista en la gran pantalla con 'A Star is Born' (2018).

El filme contará la historia de Patrizia Reggiani, que fue condenada por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci, un miembro destacado de la familia que creó la famosa marca italiana de moda.

Pero ese rodaje no arrancará hasta que Scott y Driver finalizen 'The Last Duel', escrita y protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon con la producción paralizada por el coronavirus.

Driver tuvo un 2019 sensacional gracias sobre todo a 'Marriage Story', que le dio su primera nominación al Óscar a mejor actor.

Previamente había sido candidato a la estatuilla a mejor actor de reparto de la Academia de Hollywood por la película de Spike Lee 'BlacKkKlansman' (2018).

El año pasado también se despidió de Kylo Ren en 'Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker', cinta con la que cerró la tercera trilogía de 'Star Wars'. EFE