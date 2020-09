Adib quiere un Gobierno de técnicos para recuperar la confianza de libaneses

Beirut, 2 sep (EFE).- El primer ministro libanés designado, Mustafá Adib, aseguró este miércoles que quiere formar un 'Gobierno de técnicos' para que los libaneses y la comunidad internacional vuelvan a confiar en las autoridades, un día después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, presionara desde Beirut para la formación rápida de un gabinete.

'Esperamos formar un Gobierno con un equipo coherente que se centre en el trabajo, y empezaremos desde el principio con un Gobierno que debería ser de técnicos, que devuelva la confianza a los libaneses y a la comunidad internacional', afirmó Diab en un escueto discurso tras terminar la primera ronda de consultas con distintos bloques políticos.

Indicó que tras las consultas, 'está claro que hay más puntos comunes que desacuerdos' y que, de haber algún desacuerdo, 'puede resolverse a través del diálogo', pero no dio más detalles.

Asimismo, precisó que los temas del día con los políticos han sido la crisis económica, la peor que atraviesa el Líbano desde el final de la guerra civil libanesa (1975-1990); la explosión en el puerto del pasado 4 de agosto, que sacudió al país entero; y las reformas, que la comunidad internacional exigen para liberar el dinero bloqueado.

Adib, hombre de confianza del ex primer ministro Nayib Mikati y embajador en Berlín desde 2013, fue designado como primer ministro hace dos días con el respaldo de prácticamente todos los bloques políticos, incluidos el suní y el chií.

Ayer, Macron afirmó en una rueda de prensa en Beirut, que las fuerzas políticas libanesas se habían 'comprometido' a formar un Gobierno en 15 días, pese a que la media para la formación de un gabinete en el país mediterráneo es de 5 a 11 meses, recordó el jefe de Estado francés.

Macron, además, fijó un calendario para que, una vez el Gobierno sea formado, tenga cuatro semanas para implementar las primeras reformas, como las de la electricidad y el sector bancario.

De no ser así, advirtió de que habrá 'consecuencias' y que no liberará los 11.000 millones de dólares donados por la comunidad internacional en la conferencia CEDRE -celebrada en Parí- y bloqueados desde 2018, ya que no puede firmar 'un cheque en blanco'.

El primer ministro dimisionario, Hasan Diab, afirmó cuando formó su gobierno que había elegido a un gabinete 'tecnócrata'.

Ese Ejecutivo, que se mantiene en funciones, dimitió en bloque seis días después de la explosión en el puerto de Beirut de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que dejó 190 muertos, más de 6.500 heridos y a unas 300.000 personas sin hogar. EFE