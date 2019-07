$!Aerolínea pide a mujer cubrirse por usar atuendo “inapropiado”

“Atuendo inapropiado”. Así calificó una azafata de un vuelo de American Airlines desde Jamaica a Estados Unidos el pasado 30 de junio, la vestimenta que usaba la doctora estadounidense Tisha Rowe.

Debido a que supuestamente Rowe tenía muy poca ropa puesta, la empleada de la aerolínea pidió a la mujer que “se cubriera el cuerpo” con una manta.

La mujer de 37 años publicó en Twitter que se sintió avergonzada y humillada después de esa solicitud.

Un tuit en el que mostró la vestimenta que llevaba puesta ese día fue compartido miles de veces en la red social.

Esto es lo que llevaba puesto cuando @AmericanAir me pidió que me bajara del avión para hablar. En ese momento me solicitó que me “cubriera”. Al defender mi atuendo, me amenazaron con no volver al vuelo a menos que caminara por el pasillo envuelta en una manta”, dice el tuit de Rowe.

“Mismo corazón, mismo cerebro, mismo título. La misma persona que salvaría tu trasero si hubiera una emergencia en el avión”, escribió Rowe en otro tuit.

Días después, la aerolínea se disculpó por el hecho.