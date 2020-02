Agentes del ICE balean a hombre al intentar detener a otro

NUEVA YORK (AP) — Las autoridades federales investigan el caso de un hombre baleado en Brooklyn el jueves en el que está involucrado un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el cual está generando controversia por las políticas santuario de la ciudad de Nueva York.

El hombre recibió el balazo alrededor de las 8:15 de la mañana en el barrio Bensonhurst mientras las autoridades federales intentaban arrestar a Gaspar Avendaño Hernández, un mexicano acusado de estar en el país sin autorización.

El ICE (siglas en inglés de la agencia) dijo que dos de sus agentes fueron “atacados físicamente” durante el arresto y llevados al hospital. Al menos uno de ellos accionó un arma de fuego durante la confrontación, impactando a otro hombre acusado de interferir con el arresto de Avendaño Hernández.

Ese hombre, que no fue identificado, resultó herido pero no de gravedad, informaron las autoridades. Se desconocía si estaba armado.

La policía de la ciudad de Nueva York arrestó a Avendaño Hernández el lunes por un cargo de posesión de un documento falsificado, según indicó el ICE en un comunicado.

Las autoridades federales “intentaron aplicar una orden de detención por motivos migratorios” para la deportación de Avendaño, pero él ya había sido dejado en libertad, agregó la agencia.

“Esto obligó a los agentes del ICE a ubicarlo en las calles de Nueva York en lugar del confinamiento seguro de una cárcel”, añadió.

El caso ocurrió en un contexto de diferencias entre el gobierno del presidente Donald Trump y la ciudad de Nueva York por sus políticas de santuario. En semanas recientes, el ICE ha expresado su frustración ante la negativa de la municipalidad a cumplir la gran mayoría de sus peticiones de detención.

El gobierno del alcalde Bill de Blasio sostiene que sí cumple con las peticiones de detención de acusados, pero sólo de quienes hayan sido declarados culpables de delitos graves o violentos. La ciudad no entrega a gente que esté aguardando un juicio.

Freddi Goldstein, vocera del ayuntamiento, dijo en un correo electrónico que “un agente del ICE baleó a alguien y minutos después intentaron culpar al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York”.

“Si eso no es una prueba adicional de que (los agentes del ICE) son simplemente un portavoz de un hombre que miente cientos de veces al día y que no tiene absolutamente ninguna consideración por la seguridad pública, entonces no sé qué es”, afirmó.