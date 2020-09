Aleksandar Stanojevic nuevo entrenador del Partizan

Belgrado, 2 sep (EFE).- El Partizan nombró hoy a Aleksandar Stanojevic nuevo entrenador, después de la dimisión, el martes, de Savo Milosevic, por el mal inicio de la temporada.

Stanojevic, que ya encabezó el equipo de Belgrado entre 2010 y 2012, firmó un contrato por dos años, comunicó el club.

Con los blanquinegros, Stanojevic ganó dos títulos de campeón de Serbia y una Copa, y entró en la fase de grupo de la Liga de Campeones.

'Mi mejor deseo es luchar por el título', indicó el flamante técnico en la rueda de prensa de su presentación, según lo cita el digital del diario deportivo Sportski zurnal.

Añadió que también le gustaría 'hacer algo en la Liga de Europa'.

'Me gusta la presión, grandes expectativas, pero me sorprende ver cuánto espera la gente. Sé cómo trabajar, pero no puedo hacer promesas, sé que la lucha será enorme y eso para mí es una inspiración y motivación', aseguró.

Ese antiguo jugador del Partizan y del OFK Beograd, de 46 años, fue entrenador también de los clubes chinos Dalian Aerbin, Beijing Guoan, Beijing BG, el israelí Maccabi y el saudí Al Qadisiyah, entre otros equipos.

Después de seis jornadas, el Partizan ocupa el quinto puesto de la Superliga serbia con 12 puntos.

Milosevic, un exjugador del Real Zaragoza y Osasuna, que fue técnico del Partizan durante un año y medio, se retiró por la mala racha del equipo y tras perder los nervios en el partido contra Vojvodina, el pasado domingo, cuando fue excluido tras tirar una botella contra el árbitro y patear un micrófono. EFE