Alerta mundial por variante ómicron; se propaga a más países

LONDRES (AP) — La variante ómicron de COVID-19, potencialmente más contagiosa, fue detectada en más países europeos el sábado, a tan solo días de ser identificada en Sudáfrica, lo que ha ocasionado que los gobiernos de diferentes naciones del mundo intenten medidas para detener su propagación.

El sábado el Reino Unido endureció las normas sobre el uso de mascarillas y la realización de pruebas a las personas que llegan al país, tras detectar dos casos de la nueva variante.

Reportes noticiosos en Italia y Alemania señalaron que las autoridades de ambos países confirmaron contagios de la variante ómicron de coronavirus. Bélgica, Israel y Hong Kong también reportaron que la variante ha sido detectada en viajeros.

Ante el temor de que la nueva variante tenga el potencial de ser más resistente a la protección ofrecida por las vacunas existentes, la preocupación aumenta en todo el mundo de que la pandemia y las restricciones de confinamiento asociadas persistan durante mucho más tiempo del esperado.

En Estados Unidos, el médico Anthony Fauci, el experto principal del gobierno sobre enfermedades infecciosas, dijo que no le sorprendería si la variante ómicron de antemano se encuentra en territorio estadounidense.

“Aún no la hemos detectado, pero cuando un virus muestra este grado de transmisión... casi siempre va a terminar propagándose por todos lados”, afirmó Fauci en entrevista a la cadena de televisión NBC.

La agencia de noticias italiana LaPresse señaló que un italiano que viajó a Mozambique ha dado positivo en la variante ómicron.

El viajero llegó a Roma el 11 de noviembre y regresó a su hogar cerca de Nápoles. Él y cinco miembros de su familia, entre ellos dos niños de edad escolar, han dado positivo desde entonces, de acuerdo con LaPresse. Toso se encuentran aislados en el suburbio napolitano de Caserta en buen estado y con síntomas leves.

La variante fue confirmada por el hospital Sacco de Milán, y el Instituto Nacional de la Salud de Italia anunció que el hombre había recibido las dos dosis de la vacuna. El Ministro italiano de Salud ha exhortado a las autoridades de todas las regiones del país a incrementar el rastreo del virus.

En Alemania, el Instituto Max von Pettenkofer, un centro microbiológico con sede en Múnich, informó que la variante ómicron fue confirmada en dos viajeros que llegaron en un vuelo desde Sudáfrica el 24 de noviembre. El director del instituto, Oliver Keppler, dijo que la secuencia del genoma aún no ha sido completada, pero se ha “demostrado sin duda que es esta variante”, reportó la agencia alemana de noticias dpa.

Casi dos años después del inicio de la pandemia, que ha causado más de cinco millones de muertes en todo el mundo, muchos países se pusieron en alerta máxima. Muchos países de antemano impusieron restricciones de viaje a los vuelos desde el sur del continente africano, tratando de ganar tiempo para evaluar si la variante ómicron es más transmisible que la delta, que domina en la actualidad.

En un intento por frenar la propagación en el Reino Unido, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el sábado que era necesario tomar “medidas específicas y de precaución” después de que dos personas dieron positivo en la nueva variante en Inglaterra.

“En este momento, este es el rumbo de acción responsable para frenar la siembra y la propagación de esta nueva variante y para maximizar nuestras defensas”, subrayó Johnson en una conferencia de prensa.

Entre las medidas anunciadas, Johnson indicó que a cualquier persona que llegue a Inglaterra se le exigirá que se someta a una prueba de PCR obligatoria para COVID-19 el segundo día después de su llegada y que se aísle hasta que dé una prueba negativa. Si alguien da positivo para la variante ómicron, sus contactos cercanos tendrán que aislarse durante 10 días independientemente de su estado de vacunación. En la actualidad, los contactos cercanos están exentos de las reglas de cuarentena si están completamente vacunados.

Johnson agregó que se requerirá el uso de mascarillas en las tiendas y en el transporte público. Dijo que se ha pedido al grupo independiente de científicos que asesora al gobierno británico sobre el lanzamiento de vacunas contra el coronavirus que acelere el programa de vacunación. Esto podría implicar ampliar el programa de refuerzo a grupos de menor edad, reducir el período de tiempo entre una segunda dosis y un refuerzo y permitir que los niños mayores reciban una segunda dosis.

“A partir de hoy vamos a impulsar la campaña de refuerzo”, afirmó.

También el sábado, el secretario de Salud británico dijo que se identificaron en el país dos casos de la nueva variante ómicron del coronavirus. El secretario Sajid Javid confirmó que las personas dieron positivo de ómicron en la ciudad suroriental de Chelmsford y en el condado central de Nottinghamshire. Dijo que los casos estaban vinculados y relacionados con viajes desde el sur de África.

Muchos países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Canadá, Irán, Japón Tailandia y Australia se unieron a otros, como la Unión Europea y Reino Unido, para imponer restricciones de vuelos desde los países del sur de África en respuesta a las advertencias sobre la transmisibilidad de la nueva variante, incluso en contra del consejo de la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de la prohibición de vuelos, existe una preocupación creciente de que la variante ya se haya sembrado ampliamente en todo el mundo.

El instituto de salud pública de Holanda indicó que la variante ómicron “probablemente se encuentra en un número de personas sometidas a pruebas” que fueron aisladas después de haber llegado a Ámsterdam el viernes en dos vuelos procedentes de Sudáfrica. El instituto agregó en un comunicado que realiza análisis secuenciales a fin de determinar que se trata de la nueva variante. Se espera que los resultados se den a conocer el domingo. Las pruebas se aplicaron a un total de 61 personas.

Israel informó que detectó la nueva cepa en un viajero que había regresado de Malawi y estaba rastreando a 800 viajeros que volvieron recientemente de países del sur de África. Y Australia anunció el domingo por la mañana que sus científicos trabajaban para determinar si dos personas que dieron positivo en COVID-19 luego de llegar procedentes del sur de África estaban contagiados con la variante ómicron.

Varias farmacéuticas, entre ellas AstraZeneca, Moderna, Novavax y Pfizer dijeron que ya están planeando adaptar sus vacunas ante el surgimiento de la variante ómicron. Pfizer y su socio BioNTech anunciaron que esperan poder ajustar sus vacunas en aproximadamente 100 días.

La OMS identificó a la nueva variante con el nombre ómicron, etiquetándola como una versión preocupante debido a su alto número de mutaciones y algunas pruebas tempranas de que es más infecciosa que otras variantes. Eso significa que las personas que contrajeron COVID-19 y se recuperaron podrían estar sujetas a contraer la enfermedad nuevamente. Podría llevar semanas saber si las vacunas actuales son menos efectivas contra la ómicron.

Con tanta incertidumbre sobre la ómicron y debido a la poca probabilidad de que los científicos avancen mucho durante unas pocas semanas, los países de todo el mundo han estado adoptando un enfoque de seguridad primero, sabiendo que los brotes anteriores de la pandemia han sido impulsados en parte por las políticas de fronteras laxas.

“Parece extenderse rápidamente”, dijo el viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la nueva variante, apenas un día después de que celebró la reanudación de las reuniones presenciales para millones de familias estadounidenses para el Día de Acción de Gracias. Al anunciar nuevas restricciones de viaje, Biden dijo a los periodistas: “He decidido que vamos a ser cautelosos”.

___

Los periodistas de The Associated Press Geir Moulson en Berlín, Mike Corder en La Haya, Holanda; Colleen Barry en Milán, Lynn Berry in Washington y Fares Akram en Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, contribuyeron para este despacho.