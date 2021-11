Alertan de posible espionaje a periodistas de El Salvador

SAN SALVADOR (AP) — La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), informó el miércoles a 23 periodistas de diferentes medios de comunicación del país que se recibió una alerta de la empresa Apple sobre un “posible espionaje” por parte del Estado salvadoreño.

APES dijo que Apple alertó a periodistas de El Faro, Gato Encerrado, Diario El Mundo, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y periodistas independientes.

El Faro reportó que 12 personas de su personal recibieron un correo de la empresa estadounidense que también llegó a dos dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y a dos políticos opositores. La alerta advierte del riesgo de estar siendo espiados por “atacantes patrocinados por el Estado'.

Diputados del partido oficialista Nuevas Ideas también dijeron haber recibido la notificación de Apple.

La organización humanitaria Cristosal denunció que su director ejecutivo, Noah Bullock, también recibió la alerta de Apple y dijo que esto “atenta contra la privacidad, la libertad expresión”.

APES considera que esta supuesta intervención de comunicación viola la privacidad de las personas que ejercen el periodismo y señaló que el espionaje informático está penado en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos. La alerta fue emitida después que Apple presentara una demanda a la empresa israelí NSO Group, fabricante de del software que se estaría usando para hacer el supuesto espionaje.

La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, dijo en su cuenta de Twiter que “Apple demanda a empresa israelí por espiar a usuarios de Iphone en todo el mundo. Pero para ellos es @nayibbukele detrás de todo esto”.

Por su parte, el jefe de la bancada del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, dijo en Twitter: “Por más que los de El Faro quieran y lo deseen: No hay persecución. No hay represión. No hay acoso. No hay censura. No hay presos políticos. No hay nada de nada. Mejor cambien de dealer, les vende de la que da paranoia'.

The Associated Press solicitó un comentario a la empresa estadounidenses que no respondieron de inmediato.

Ni el presidente Nayib Bukele n Casa Presidencial han emitido comentarios de momento.