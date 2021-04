Aliados de resistencia en Myanmar capturan una base militar

BANGKOK (AP) — Guerrilleros de etnia karen capturaron el martes una base del Ejército de Myanmar, en un acción de apoyo moral para los que se oponen al golpe militar que derrocó al gobierno civil del país.

El Ejército bombardeó varias horas después poblados en territorio controlado por las fuerzas karen, según un portavoz de la guerrilla, un alto funcionario tailandés y un trabajador de emergencias.

La Unión Nacional Karen (KNU, por sus siglas en inglés), el principal grupo político de la minoría étnica y que aspira a ganar más autonomía del gobierno central birmano, dijo que su grupo armado había atacado la base a las 5 de la madrugada y le prendió fuego antes del amanecer, según un portavoz del grupo. El grupo armado se llama Ejército Nacional de Liberación Karen (KNLA, por sus siglas en inglés).

Por el momento se desconocían las cifras de víctimas, indicó en un mensaje de texto Padow Saw Taw, responsable de asuntos exteriores de la KNU. El gobierno militar de Myanmar no hizo comentarios inmediatos.

La KNU, que controla territorio en el este de Myanmar, cerca de la frontera con Tailandia, es una estrecha aliada del movimiento de resistencia contra el golpe militar que expulsó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi.

Un video grabado desde el lado tailandés de la frontera mostraba llamas alzándose desde el puesto del gobierno a orillas del río Salween, mientras se oía una intensa balacera. El río marca la frontera con Tailandia.

Un aldeano en el lado tailandés del río dijo haber visto a siete soldados del gobierno intentando escapar de la base, que está enfrente del pueblo tailandés de Mae Sam Laep, según un reporte del Karen Information Center, un sitio web de noticias que no identificó al testigo.

El Ejército de Myanmar respondió con bombardeos a primera hora de la tarde, dijo Padoh Man Man, de la 5ta Brigada del KNLA, que realizó el ataque de madrugada. Señaló que no sabía cuántas bajas había y describió los ataques aéreos como un “espantoso crimen de guerra” en declaraciones a The Associated Press. Pidió a la comunidad internacional que presionara a la junta para detenerla.

Sithichai Jindaluang, gobernador de la provincia tailandesa de Mae Hong Son, confirmó en una conferencia de prensa que guerrilleros karen habían tomado la base de Myanmar y dijo que una mujer en territorio tailandés había resultado herida por una bala perdida en los combates de la mañana. Unos 450 aldeanos fueron evacuado de Mae Sam Lap por seguridad, añadió.

Sithichai también señaló que un avión militar de Myanmar había bombardeado un poblado karen más tarde.

Dave Eubank, de los Free Burma Rangers, un grupo humanitario con amplia experiencia en la zona, confirmó que se había bombardeado polados karen en dos municipios del distrito de Papun. Señaló que el Ejército de Myanmar también había iniciado una ofensiva por tierra en la zona. Ni él ni el gobernador tenían citas de bajas disponibles.

El KNLA libra intensos combates con el Ejército de Myanmar desde febrero.

Aviones de combate birmanos han bombardeado poblados karen y el Ejército ha enviado nuevos batallones a la zona, una posible preparación para una ofensiva a gran escala.

Hasta 25.000 residentes de la zona han abandonado sus hogares y se esconden en selvas y cuevas, según los Free Burma Rangers.

En respuesta, la guerrilla karen ha atacado patrullas y bases birmanas. También ha dado cobijo a activistas contrarios al régimen militar que han huido de la represión del gobierno sobre el movimiento de resistencia en las ciudades.

La situación es similar en el norte de Myanmar, donde la minoría kachin afirma haber capturado varios puestos avanzados del gobierno y ha sufrido ataques aéreos.

Los karen y los kachin están entre las más grandes de las minorías que piden más autonomía desde hace décadas, en las que se han alternado los periodos de conflicto armado con los cese el fuego.

El movimiento urbano de resistencia a la junta militar ha apelado a las guerrillas de grupos étnicos con la esperanza de formar un Ejército federal como contrapeso a las fuerzas armadas del gobierno. Un Gobierno Nacional de Unidad establecido por legisladores electos a los que el Ejército impidió asumir sus puestos ha nombrado representantes de varios grupos minoritarios como ministros.