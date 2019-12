$!Almodóvar y Amenábar copan nominaciones a los Premios Goya

MADRID (AP) — Dos películas ambientadas en la Guerra Civil española de principios del siglo XX y una cinta que se inspira en los comienzos del reconocido director manchego Pedro Almodóvar se alzaron el lunes como las principales favoritas para la 34ta edición de los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

“Mientras dure la guerra”, la cinta en la que Alejandro Amenábar recrea los primeros compases de la Guerra Civil (1936-1939) centrándose en la figura del escritor Miguel de Unamuno, obtuvo 17 nominaciones, seguida por “Dolor y gloria”, de Almodóvar, que optará a 16 premios.

“La trinchera infinita”, que narra la evolución de la dictadura a través de la historia de un hombre perseguido por sus ideas, con 15 nominaciones, será la tercera en discordia en la gran noche del cine español.

Las tres, junto a “La intemperie” _que también está ambientada en la posguerra española_ y “O que arde”, una película independiente en gallego que recibió el premio del jurado en el Festival de Cannes, lucharán por el premio a mejor película, anunció el lunes la Academia.

Almodóvar y Amenábar _que atesoran dos y un Oscar, respectivamente, y varios Goya en su palmarés_ estarán también en la terna para llevarse el premio a mejor director. Los acompañarán Jon Garaño, José Mari Goenaga y Aitor Arregui, responsables de “La trinchera infinita”, y Oliver Laxe por “O que arde”.

Las tres grandes favoritas medirán sus fuerzas en casi todas las categorías, desde los galardones más técnicos como mejor montaje o sonido a los actorales.

“Me siento muy contento porque cubren todas las categorías (...) Hace justicia con los que hacen que ‘Dolor y gloria’ esté funcionando también en todos los sitios”, señaló Almodóvar en una conferencia de prensa posterior a la lectura de las candidaturas en la sede de la Academia, en Madrid.

“La gente no se ha cortado en manifestar un cariño más directo respecto a mi persona tal vez porque en esta supuesta autobiografía me muestro más ben doliente”, añadió sobre la acogida que ha tenido su cinta. “Tengo la impresión de que la gente me quiere más después de esta película”.

Tras haber triunfado en las nominaciones, Amenábar, que se mostró especialmente ilusionado por su candidatura a la mejor música original, dijo tener una sensación de “alivio y orgullo por una película que nos ha costado tanto levantar (...) Cuando sientes esa conexión con la gente y ves que lo que intentabas contar se ha entendido, es el mayor respaldo para un cineasta”.

Antonio Banderas, uno de los actores españoles más internacionales, competirá por el Goya a mejor actor por su papel protagonista en “Dolor y gloria” con Antonio de la Torre, por “La trinchera infinita”; Karra Elejalde, por “Mientras dure la guerra”, y Luis Tosar, por “Quien a hierro mata”.

Penélope Cruz por “Dolor y gloria”, Greta Fernández por “La hija de un ladrón”, Belén Cuesta por “La trinchera infinita” y Marta Nieto por “Madre”, optarán al galardón a mejor actriz.

Dos actores del elenco de la cinta de Almodóvar, Asier Etxeandia y Leonardo Sbaraglia, aspiran a coronarse como mejor actor de reparto, junto a Luis Callejo, por “Intemperie”, y Eduard Fernández, por “Mientras dure la guerra”. Lo mismo ocurrirá en la categoría femenina, donde Mona Martínez y Natalia de Molina, ambas en “Adiós”, están nominadas con Julieta Serrano (“Dolor y gloria”) y Nathalie Poza (“Mientras dure la guerra”).

La anécdota fue la presencia de Benedicta Sánchez, la protagonista de “O que arde”, en la lista de candidatas a actriz revelación a sus 84 años. Competirá con Pilar Gómez (“Adiós”), Carmen Arrufat (“La inocencia”) y Ainhoa Santamaría (“Mientras dure la guerra”). En categoría masculina, Nacho Sánchez (“Diecisiete”), Vicente Vergara (“La trinchera infinita”), Santi Prego (“Mientras dure la guerra”) y Enric Auquer (“Quien a hierro mata”) intentarán llevarse el Goya a casa.

La película chilena “Araña”, de Andrés Wood; la coproducción entre Costa Rica y España “El despertar de las hormigas”, de Antonella Sudasassi; la argentina-española “La odisea de los giles”, de Sebastián Borensztein, y la colombiana “Monos”, de Alejandro Landes, optarán al galardón a mejor película iberoamericana.

En la categoría de mejor película documental figuran dos trabajos con la música como protagonista, “Ara Malikian, una vida entre las cuerdas” y “Auterretrato”, centrados en las trayectorias del violinista Ara Malikian y del cantautor Luis Eduardo Aute. Competirán con “El cuadro” e “Historias de nuestro cine”.

El Goya de Honor se entregará a Pepa Flores, actriz y cantante que logró el estrellato en su juventud durante la segunda mitad de la dictadura bajo el nombre artístico de Marisol, y que vive apartada de los focos desde hace años.

“Para mí el gran premio esa noche sería que Pepa Flores viniera a recoger el Goya de Honor”, dijo Amenábar.

Almodóvar aprovechó su comparecencia ante la prensa para llamar la atención sobre la situación del cine español y solicitar más apoyo de las instituciones.

“Creo que es un milagro que exista el cine español (...) Nuestras películas son muy superiores a estas circunstancias negativas en las que vivimos”, afirmó el cineasta sobre la falta de financiación para la cultura. “Hay muchos nuevos directores que ruedan películas con sus amigos, sin presupuesto, pero eso no puede ser una fórmula para la industria”.

Los Premios Goya se entregarán el próximo 25 de enero en Málaga, una ciudad del sur de España que cuenta con un prestigioso festival de cine. Es el segundo año que la gala, que volverá a estar conducida por los humoristas Andreu Buenafuente y Silvia Abril, se celebra lejos de la capital, Madrid.