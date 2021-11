América apuesta por la defensiva y empata 0-0 con Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La apuesta de jugar tirado atrás le rindió frutos al América que rescató un empate el miércoles 0-0 en su visita ante Pumas, en el partido de ida por su serie de cuartos de final del torneo Apertura mexicano.

Las Águilas, dirigidas por el entrenador argentino Santiago Solari, requieren cualquier empate en la vuelta para avanzar a las semifinales, debido a que culminaron el calendario regular en el primer puesto de la tabla.

Para este torneo, los dirigentes del fútbol mexicano eliminaron el gol de visitante como criterio para definir una serie y en lugar de eso sólo servirá la tabla general.

Solari celebró recientemente que los dirigentes hayan priorizado “la justicia deportiva” y hayan eliminado ese criterio de desempate,

“Cada partido es un mundo y ustedes (prensa) saben que puede cambiar y es de momentos, ustedes saben que el torneo comienza de vuelta y los puestos en la tabla más allá de la elección de campos y el tema reglamentario no importa”, dijo Solari. “Todos inician con las misma posibilidades”.

En su primer torneo con las Águilas, Solari vio esfumarse sus sueños de título al quedar fuera ante Pachuca en cuartos de final en una serie que terminó empatada 5-5. Los Tuzos avanzaron por el gol en patio ajeno.

“Pumas venía haciendo bien las cosas en casa”, dijo el portero Guillermo Ochoa a la cadena TUDN. 'Hoy es un 0-0 porque nosotros teníamos que aprender de la liguilla pasada. Lo remarcamos en el vestidor, para eso son las experiencias, que no se repitan'.

A Pumas le basta ganar por cualquier marcador en la vuelta para avanzar a semifinales por segunda ocasión en los últimos tres torneos.

Bajo el viejo reglamento y con el 0-0, un tanto de los auriazules de visita habría obligado a las Águilas a marcar dos veces.

“El que quedó mejor en la tabla debe tener un privilegio que es jugar en su casa en la vuelta, el gol de visitante no lo tomo en cuenta , uno piensa en ganar y no nos queda de otra”, dijo el entrenador argentino Andrés Lillini. “No queda de otra o quedamos eliminados, pero si soy sincero no nos pasó por la cabeza eso del gol de visitante. Si la federación dictamina eso es porque debe tener sus argumentos”.

Los universitarios, que eran penúltimos en la undécima fecha, ganaron cuatro de sus últimos seis partidos para meterse a la repesca, donde eliminaron a Toluca.

El partido de vuelta es el sábado por la noche en la cancha del estadio Azteca.

“No nos queda otra que ganar, nos quedan 90 minutos y me interesa recuperarnos en todos sentidos”, agregó Lillini. “Hoy tuvimos que hacer el desgaste porque jugamos 21 personas en un solo campo y eso desgasta”.

Con un América replegado y en busca de transiciones largas, el encuentro fue de escasas llegadas a portería porque los universitarios batallaron con el cerrojo impuesto por Solari.

Pumas generó el primer tiro a puerta hasta los 39, cuando Efraín Velarde se animó desde media distancia y su intento fue desviado por Ochoa.

América respondió un minuto más tarde, cuando el uruguayo Federico Viñas robó una pelota en la salida y sacó un disparo rasante que fue desviado por el guardameta Alfredo Talavera.

Antes del descanso, Sebastián Saucedo cobró un tiro libre que fue rechazado por el portero de las Águilas.

El segundo tiempo mantuvo la misma narrativa, con un América echado atrás y cerrando las salidas.

Las Águilas tuvieron la primera aproximación en el complemento a los 76 cuando Henry Martín mandó una pelota retrasada para el paraguayo Richard Sánchez, quien sacó un tiro que fue desviado a tiro de esquina por Talavera.

Pumas respondió a los 80 con un tiro de media distancia de Erick Lira que fue desviado a tiro de esquina por Ochoa.

Dos minutos más tarde parecía que los locales se ponían al frente con un gol del brasileño Higor Meritao, pero la jugada fue anulada por fuera de lugar.

Pumas tuvo una última llegada en los descuentos, con un disparo del argentino Favio Álvarez que pasó por un costado.

OTRO EMPATE EN EL NORTE DEL PAÍS

En otro encuentro por los cuartos de final, Monterrey dominó pero sus atacantes no estuvieron finos y empató sin goles con el Atlas.

Los Rayados, dirigidos por Javier Aguirre, generaron claras oportunidades para marcar, pero ni Rogelio Funes Mori ni el holandés Vincent Janssen pudieron concretar.

Monterrey, el equipo con la nómina más alta en el país, necesita ir a ganar en el partido de vuelta porque accedió a esta fase a través del repechaje.

Al Atlas, que fue segundo en la clasificación, le vale cualquier empate para avanzar.

La vuelta será el sábado por la noche en el estadio Jalisco de Guadalajara, en el oeste del país.