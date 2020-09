América doblega a Mazatlán y alcanza a Cruz Azul en la cima

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Miguel Herrera inscribió su nombre en los libros de récords del América, al convertirse en el entrenador con más triunfos en partidos oficiales en la historia del club. Pero al final del choque no estaba con ánimo para festejar.

Con tres goles en diez minutos, América se sobrepuso a un irregular primer tiempo y liquidó 3-1 a Mazatlán el miércoles, para darle alcance a Cruz Azul en la parte más alta de la clasificación del torneo Apertura mexicano, que disputa su séptima fecha.

El delantero Henry Martín abrió el marcador a los 47 minutos, Aldo Rocha anotó en su propia meta a los 53 y el volante paraguayo Richard Sánchez convirtió un tanto con un tiro libre a los 57 para las Águilas, que hilvanaron dos triunfos por segunda ocasión en el torneo.

Con el resultado, América tiene 16 puntos, la misma cosecha del líder Cruz Azul, que tiene una mejor diferencia de goles y partido pendiente en esta fecha.

Los números parecerían buenos para muchos, pero no para el “Piojo” Herrera.

“Me tendría que ir tranquilo porque sumamos tres puntos que nos sirven, pero no me voy tranquilo porque el equipo no jugó bien, fuimos certeros, pero nos falta volumen de juego”, dijo Herrera. “Hay mucho, mucho, que mejorar, ha sido un partido donde fuimos contundentes, pero nos faltó la posesión y eso es lo más importante”.

Herrera alcanzó 134 victorias con el América para convertirse en el técnico más ganador en partidos oficiales con el equipo, superando a José Antonio Roca.

“Agradecido con los jugadores que me ha tocado dirigir desde que llegué en 2011, pero es una estadística y a ustedes le sirven los números, yo estoy contento, pero nada más porque el triunfo de hoy no es nada elocuente y hay que seguir sumando porque aquí hay que ganar títulos, aquí las victorias suenan pero los títulos dan los blasones”.

El brasileño Camilo Sanvezzo descontó a los 71 por Mazatlán, que extendió a cinco su racha de partidos sin triunfos y se mantiene con seis puntos, en la 16ta posición entre los 18 equipos de la máxima categoría.

América dominó los primeros minutos ante el consentimiento de un Mazatlán que replegó líneas y se acomodó bien en la retaguardia.

La primera llegada de gol vino a los 12, con un disparo de Sebastián Córdova que se fue por encima del arco visitante.

Después de eso, Mazatlán comenzó poco a poco a quitarle la pelota a las Águilas y a generar llegadas, la más clara a los 38 cuando César Huerta quedó de frente al arco, pero mandó su tiro por un costado.

América pareció tomar la ventaja a los 43 con un tanto de Martín que fue anulado por fuera de juego.

Martín volvió a aparecer en el arranque del segundo tiempo y, tras recibir un pase de Jorge Sánchez por el costado derecho, entró al área y realizó un tiro rasante que entró pegado al poste derecho del arquero Miguel Fraga.

América incrementó su ventaja seis minutos después, cuando el capitán del equipo visitante, Aldo Rocha, regresó una pelota hacia su portería sin voltear a ver que el arquero Fraga estaba fuera de ésta para poner el marcador en 2-0.

Mazatlán no se recuperaba de la segunda anotación cuando Sánchez cobró una falta en las afueras del área y metió la pelota al ángulo izquierdo de Fraga, quien se quedó parado.

Los visitantes no bajaron los brazos y descontaron cuando Huerta mandó un centro por la derecha hacia el corazón del área donde apareció Sanvezzo para convertir con un disparo rasante al poste derecho de Guillermo Ochoa.