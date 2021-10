$!América vence a Pumas y se mantiene como líder del Apertura

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — América retomó el domingo la senda del triunfo luego de una derrota y dos empates y sigue en la cima del torneo Apertura mexicano, pero su técnico, el argentino Santiago Solari, no quiere sobredimensionarlo.

Al compás de goles del volante paraguayo Richard Sánchez y Mauro Lainez, las Águilas derrotó 2-0 a Pumas y se fue al descanso por la fecha FIFA como el líder del torneo.

Sánchez concretó con tiro de media distancia a los 35 minutos y Lainez sentenció a los 90. Las Águilas rompieron una racha de tres partidos sin victorias.

“El equipo está contento por el partido, Pumas presentó una batalla dura y complicó las cosas, pero Richard hizo un gol fantástico, un gol espectacular y a partir de ahí nos organizamos mejor y el partido fluyó mejor, pero Pumas lo hizo realmente bien”, dijo Solari en rueda de prensa.

Los recientes tropiezos le costaron perder la punta ante el Atlas, que en la víspera venció 1-0 a Chivas. Pero con el triunfo el domingo, el América llegó a 25 unidades —tres más que los Rojinegros.

“Nosotros encadenamos una racha fantástica al comienzo, pero es difícil mantenerla”, agregó Solari. “Entiendo que uno viene ganando y luego empata o pierde y es algo que llama la atención, pero es parte de la normalidad del fútbol y la victoria es parte de lo mismo, hoy ganamos los tres puntos pero se viene otro partido”.

El América extendió a cinco su racha de partidos sin perder en el clásico ante Pumas, que los vencieron por última vez en febrero de 2019.

Pumas volvió a padecer por su falta de contundencia y quedó en una situación precaria de cara a la fase final. Apenas suman ocho puntos, hundidos en el penúltimo puesto entre 18 equipos.

Los cuatro primeros equipos avanzan directo a la liguilla y los siguientes ocho se enfrentan en una reclasificación para completar los cuartos de final.

“(Estamos) muy mal y sin ninguna justificación de nada, esto es de resultados... todo se guía por resultados, uno trabaja para ganar y estar arriba, después no lo haces, y cuando no lo haces todo está mal”, dijo el estratega argentino de Pumas, Andrés Lillini. “Habremos creado seis o siete situaciones claras de gol y no concretamos ninguna y el rival cuando llega te hace goles y con goles te gana”.

Los universitarios, la peor ofensiva del campeonato con seis tantos, están a seis puntos del 12do puesto, de momento en manos de Mazatlán con 14 unidades.

“Perdidos no estamos, porque faltan seis jornadas y 18 puntos, el equipo puede hacerlo. Si la matemática existe, uno no puede bajar los brazos y más en este tipo de institución, pero la realidad es que estamos lejos y compitiendo así va a ser difícil”, sostuvo Lillini. “Se hace complicado porque cada vez tengo más lejos al número 12”.

Pumas arrancó mejor en el encuentro y estuvo cerca de irse al frente a los seis minutos con un remate desviado del brasileño Higor Meritao.

América enderezó el encuentro y comenzó a dominar la posesión, pero sin profundidad para inquietar al portero Alfredo Talavera.

Las Águilas se adelantaron cuando Sánchez robó una pelota en la salida por banda izquierda y al ver adelantado a Talavera sacó un disparo colocado por encima del guardameta de Pumas para mandar las cosas 1-0 al descanso.

América logró su segundo tanto en un contragolpe culminado por Lainez.

GALLOS BLANCOS EMPATAN

El gol del delantero uruguayo Jonathan Dos Santos en la agonía del partido le permitió al Querétaro sustraer el empate 1-1 de visita al Toluca.

Diego Chávez adelantó a los Diablos Rojos a los 64 minutos, pero Dos Santos decretó la igualdad a los 87.

El resultado estiró a tres la racha de partidos sin ganar de los Diablos Rojos, terceros en la clasificación.

Querétaro, que a mitad de semana derrotó 1-0 a Chivas, llegó a las 10 unidades y marcha en la 16ta posición entre 18 equipos.

TIGRES, SIN GARRAS

Tigres desaprovechó su localía y empató 0-0 con Necaxa, pero se mantiene cerca de la zona para la liguilla

Los universitarios, dirigidos por Miguel Herrera, empataron por segunda ocasión en sus últimos tres encuentros.

Tigres ahora tiene 18 puntos y se mantiene en el quinto puesto, a uno de avanzar directo a la fase final sin pasar por el repechaje.

Necaxa alcanza 13 unidades y se ubica 14to, todavía con esperanzas de avanzar a la reclasificación.