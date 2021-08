América vence al Atlas y toma la cima del fútbol mexicano

CUIDAD DE MÉXICO (AP) — Sebastián Córdova mandó a las redes una de las escasas opciones que generó América para vencer el domingo 1-0 al Atlas y asumir el liderato del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Córdova recibió un pase filtrado de Salvador Reyes, controló de derecha y sacó un tiro rasante de pierna izquierda que se anidó en el fondo de las redes a los 77 minutos.

Las Águilas tuvieron la opción de ampliar la ventaja tres minutos después, pero el arquero colombiano Camilo Vargas atajó el tiro penal de su compatriota Roger Martínez.

La efectividad del América los tiene ahora en la cima del torneo con10 puntos; los rojinegros se estancaron en la 6ta posición con siete unidades después del duelo por la 4ta jornada.

Córdova, el arquero Guillermo Ochoa y el delantero Henry Martín debutaron en el campeonato por las Águilas después de haber disputado los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección mexicana, que se colgó la presea de bronce. Del lado del Atlas se reintegró el seleccionado olímpico Jesús Angulo, quien se quedó en la banca.

Las Águilas habían sido superadas a lo largo del duelo luego que al minuto 59 se quedaron con un elemento menos por la expulsión del zaguero argentino Emmanuel Aguilera.

Desde ese momento tomaron el control para seguir con paso invicto tras firmar su tercera victoria consecutiva.

Córdova había dado un pase de gol que desperdició Reyes poco después de la expulsión. Sin embargo, el joven volante americanista no desperdició su opción para batir a Vargas con un tiro rasante.

Esta victoria tiene sabor a revancha para el América, luego de que en el pasado Clausura las Águilas habían ganado 2-0 a Atlas en el Estadio Azteca para asumir el liderato en la séptima jornada, pero perdieron el juego en la mesa por el reclamo de una alineación indebida contra el uruguayo Federico Viñas, quien bajó al campo a pesar de no ser elegible.

CHIVAS Y SANTOS DIVIDEN PUNTOS

Las Chivas saldaron con un empate sin goles su visita al campo de Torreón para enfrentar a Santos, con lo que terminó la 4ta jornada del certamen.

En la segunda mitad, el defensor de Santos Ismael Govea desvió el balón con la mano dentro del área, sin que se señalara un penal en favor de Chivas. El Guadalajara mantuvo el dominio durante buena parte del encuentro, pero las oportunas intervenciones del arquero Carlos Acevedo evitaron la caída del marco lagunero.

Una vez concluida la jornada, América lidera con 10 puntos; siguen Toluca y León con nueve; Monterrey con ocho; Cruz Azul, Atlas, San Luis y Mazatlán con siete; Santos con seis; Guadalajara y Tigres con cinco; Necaxa, Pachuca y Querétaro con tres; Ciudad Juárez, Puebla y Pumas con dos; y Tijuana con uno.

La 5ta jornada comienza el martes 17 de agosto con los duelos Toluca vs. Mazatlán; Tigres vs. Querétaro; Necaxa vs. Pumas y Tijuana vs. Puebla. Los partidos continuarán el miércoles 18 con el Cruz Azul vs. Monterrey; Santos vs. Atlas; Ciudad Juárez vs. América y Guadalajara vs. León.