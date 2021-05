$!Anderson conecta grand slam; Medias Blancas se imponen

Tim Anderson, de los Medias Blancas de Chicago, recorre las bases luego de conectar un grand slam en el encuentro ante los Indios de Cleveland, el sábado 1 de mayo de 2021 Chicago White Sox's Tim Anderson points to the right field bleachers where he hit his grand slam off of Cleveland Indians starting pitcher Triston McKenzie during the second inning of a baseball game Saturday, May 1, 2021, in Chicago.