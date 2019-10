$!Anuncian marchas en todo EEUU contra Trump

Temas como los derechos de las mujeres, un mayor control de armas y el cambio climático han atraído en masa a los manifestantes a las calles durante el primer periodo del presidente Donald Trump, pero hasta ahora había faltado una causa prominente: un juicio político.

Si bien algunos grupos liberales han estado abogando por el juicio político a Trump durante más de dos años, ha habido pocas protestas públicas a gran escala exigiéndolo. Los activistas desean cambiar tal situación ahora.

Una coalición de grupos liberales anunció el viernes que patrocinará una serie de marchas en todo Estados Unidos a favor del juicio político, incluyendo una en Washington, D.C.

'La gente actúa cuando piensa que puede marcar la diferencia, y por mucho tiempo una gran parte de la mayoría silenciosa a favor del juicio político pensó que no iba a suceder', dijo David Sievers, un director de campaña de MoveOn, un grupo liberal que participa en la organización de las marchas. 'Queremos mostrar que esto no es solamente algo marginal, que no sólo son los demócratas en Washington'.

Si bien aún se desconoce cuándo se llevarían a cabo las protestas, Sievers subrayó que podrían ocurrir la noche antes de que la Cámara de Representantes realice una votación formal para el juicio político. Actualmente, la Cámara se encuentra en las etapas iniciales de la investigación de juicio político, tomando declaraciones a puerta cerrada y no se han programado audiencias públicas ni una votación.

Estas movilizaciones públicas se empiezan a gestar años después de medidas de presión a menor escala de grupos como MoveOn, el cual irónicamente fue creado para combatir el juicio político al ahora expresidente Bill Clinton en 1998.

La organización y otras han exhortado a quienes se encuentran en sus listas a contactar a los demócratas en la Cámara de Representantes, a congregarse en sedes de ayuntamientos y nombrar el pasado receso de agosto como 'agosto de juicio político' a fin de presionar a los representantes de sus distritos.

El grupo Need to Impeach _creado por el multimillonario liberal Tom Steyer en octubre de 2017, antes de convertirse en un aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia_ alzó carteles panorámicos en distritos demócratas y sostuvo más de 50 reuniones en ayuntamientos centradas en el tema del juicio político.