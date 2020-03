$!AP designa nuevo subdirector de noticias para Latinoamérica

En esta foto del 19 de noviembre de 2019, el videoperiodista Paul Byrne, de The Associated Press, posa para una foto en Buenos Aires. Byrne, un veterano videoperiodista en The Associated Press que ha dirigido la cobertura de disturbios civiles, inestabilidad económica y otros sucesos importantes en América Latina dirigirá la cobertura diaria de video como subdirector de noticias para Latinoamérica y el Caribe.