AP Fotos: ONG alimenta a necesitados en París en cuarentena

PARIS (AP) — En plena cuarentena por el coronavirus en Francia, trabajadores de una organización benéfica preparan más de 1.000 comidas al día para migrantes y personas sin hogar en los terrenos semiabandonados de un antiguo hospital de París cuyo santo patrón se dedicó a los pobres.

Aurore, una asociación benéfica que data del siglo XIX, ha estado sirviendo comidas en el antiguo hospital San Vicente de Paul desde el 24 de marzo, una semana después del inicio de un confinamiento en todo el país para frenar la propagación del virus.

Parte del complejo fue reconvertido en 2015 para albergar a ONGs y artesanos, un centro de día para solicitantes de asilo y tres centros de alojamiento transicional. Florie Gaillard, que trabaja para la asociación, dijo que todos los que viven en esas casas están confinados allí, las oficinas están cerradas y quienes habitualmente llenaban el centro de día ahora están en albergues. Pero la necesidad sigue ahí.

“Existía toda una economía informal que ya no existe”, señaló Gaillard. “La gente que pedía limosna, o que sabía qué restaurante le daría comida al final de la noche, tienen necesidad”.

Un fotógrafo de The Associated Press pasó una tarde de esta semana documentando la actividad del centro Aurore, desde la investigadora que hace voluntariado para ocupar sus días porque no puede ir a la universidad, a los que reciben la ayuda que, por varios motivos, no tienen más a donde ir.

Hay dos espacios: uno para comidas, que tiene capacidad para unas 300 personas al día y manda miles de bolsas preenvasadas a asociaciones locales para su distribución, y el centro de día. Este último solo puede aceptar a 70 personas de cada vez para cumplir la ley sobre distanciamiento.

Los dos son cruciales, dicen los que acuden a buscar ayuda temporal.

“Estamos en un callejón sin salida”, contó uno de ellos. “Trepamos, trepamos y cuando llegamos a lo alto del pozo, nos volvemos a deslizar al fondo”.