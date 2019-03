$!Arabia Saudí revoca ciudadanía a hijo de Osama bin Laden

Arabia Saudí anunció que revocó la ciudadanía de Hamza bin Laden, hijo del difunto líder de Al Qaeda Osama bin Laden, quien se ha vuelto una figura cada vez más prominente en la red terrorista.

De inmediato no se dio a conocer el motivo del decreto real que revoca la ciudadanía, firmado desde noviembre. No obstante, el anuncio se produjo después de que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 1 millón de dólares por información que lleve a la captura de Hamza bin Laden, como parte del programa “Rewards for Justice” (Recompensas por la Justicia) del Departamento de Estado.

De forma similar, el reino revocó la ciudadanía de Osama bin Laden en 1994 mientras vivía exiliado en Sudán, cuando Hamza bin Laden era solo un niño. Su ubicación actual es un misterio.

“Es un ejemplo de una historia en verso”, dijo Thomas Joscelyn, miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias basada en Washington y estudioso del grupo Estado Islámico y Al Qaeda. “Nació justo después de fundarse Al Qaeda, así que su vida está totalmente absorta en el establishment, la formación de Al Qaeda y el lanzamiento de una guerra contra el Occidente y Estados Unidos”.

Arabia Saudí revocó su ciudadanía por decreto real en noviembre, reveló un aviso oficial publicado discretamente el viernes por la gaceta oficial del reino. La prensa oficial no reportó el hecho.

Se cree que Bin Laden nació en 1989, el año del retiro soviético de Afganistán, en donde su padre se dio a conocer entre los combatientes muyahidines. Su padre regresó a Arabia Saudí y después huyó a Sudán tras criticar al reino por permitir que soldados estadounidenses se desplegaran en el país durante la Guerra del Golfo de 1991. Después huyó de Sudán rumbo a Afganistán en 1996, en donde declaró la guerra contra Estados Unidos.

En cuanto a Hamza bin Laden, que ahora se cree que ronda los 30 años, su padre inicialmente se preocupaba por su seguridad y pensó en enviarlo lejos a estudiar, pero en lugar de eso su hijo “quiere participar en la lucha”, dijo Joscelyn.

