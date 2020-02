$!Arenado olvida fricciones con los Rockies... por ahora

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Nolan Arenado aseguró que nunca llegó al extremo como para pedir ser cambiado de los Rockies de Colorado por sentir como una “falta de respeto” del equipo que fuera mencionado en discusiones de canje durante el receso de invierno.

El estelar tercera base está listo para seguir adelante a pesar de la frustración por la poca actividad de su club en el mercado de agentes libres.

“Hubo distintas conversaciones, no diría que llegó a eso”, dijo Arenado el domingo al reportarse al campamento de los Rockies antes del primer entrenamiento el lunes.

Ha pasado casi un año desde que Arenado firmó un acuerdo por ocho años y 260 millones de dólares _y ahora está poco claro cuánto tiempo se quedará.

“Estoy comprometido. Estoy aquí y estoy listo para salir y jugar duro”, dijo. “No voy a ser una presencia negativa en el camerino, ese no es mi estilo. Creo que voy a ser yo mismo, nada va a cambiar. Quiero ganar”.

Arenado comentó que le envió mensajes de texto a sus compañeros y que está comprometido con Colorado cuando inician los entrenamientos de primavera.

“Eso está bien”, dijo el mánager Bud Black_ incluso cuando Arenado no está seguro de si estará todo el 2020. Los Rockies terminaron con foja de 71-92 la temporada pasada, en el cuarto lugar de la División Oeste de la Liga Nacional.

Arenado no permitió que la incertidumbre le desanimara o distraerle en sus trabajos de acondicionamiento con miras a la campaña, dijo el siete veces ganador del Guante de Oro.

“Para nada entré en pánico”, dijo. “No fue así, no me pone nervioso. Estas conversaciones son así, ocurren. A veces hay un poco de fricción y eso está bien, no me afecta”.

El tercera base si escuchó los rumores de un posible canje a los Cachorros de Chicago a cambio de Kris Bryant y dijo que “hubiera sido interesante”.