Armario de Gabo abre la puerta a mundo interior del escritor

Un altar para Gabriel García Márquez y su esposa Mercedes Barcha instalado en el estudio de su casa en la Ciudad de México, el miércoles 27 de octubre de 2021. El Día de los Muertos, la tradición mexicana anual de recordar a seres queridos fallecidos con altares de colores u ofrendas, se celebra anualmente el 1 y 2 de noviembre. García Márquez murió el 17 de abril de 2014 y Barcha el 15 de agosto de 2020. An altar for Gabriel Garcia Marquez and his wife Mercedes Barcha, is set up in the studio of their home in Mexico City, Wednesday, Oct. 27, 2021. Day of the Dead, or Dia de Los Muertos, the annual Mexican tradition of reminiscing about departed loved ones with colorful altars, or ofrendas, is celebrated annually Nov. 1 and 2. Garcia Marquez died on April 17, 2014 and Mercedes died on Aug. 15, 2020. (AP Photo/Fernando Llano)