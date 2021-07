Arrestan a cinco personas por crimen de italiano en Honduras

TEGUCIGALPA (AP) — La policía de Honduras detuvo a cinco sospechosos y sigue la pista de otras personas que tomaron la justicia por sus manos y lincharon a un hombre de nacionalidad italiana en el sureño departamento de Choluteca.

El vocero de la Secretaría de Seguridad, inspector Edgardo Barahona, declaró el viernes a The Associated Press que no se descarta que en las próximas horas haya más capturas.

El extranjero identificado como Giorgio Scanu fue asesinado el jueves por la tarde por una turba de más de 100 personas que irrumpió violentamente en su casa, quemó su vehículo, destruyó el inmueble y posteriormente lo mató a golpes y machetazos.

El crimen se produjo luego de que los pobladores del municipio de Yusguare responsabilizaron al italiano por el crimen de un vecino de la comunidad -llamado Juan de Dios Flores- porque le había dañado una pequeña plantación.

“La gente se molestó porque no se capturó de inmediato al italiano por el crimen de Flores, pero nosotros no podemos hacer una detención si no existe una orden de captura, si no se vuelve una detención ilegal y nos metemos en proceso judicial”, explicó Barahona.

Al respecto, el oficial aseguró que se investiga si en efecto Scanu tuvo que ver con el crimen de Flores. “Eso estaba siendo investigado preliminarmente, porque hay una denuncia, pero debe ser comprobado. Todo eso fue lo que desencadenó todo este problema”.

El salvajismo con el que se produjo el crimen del italiano quedó registrado en una serie de videos captados por varias personas que estuvieron durante los disturbios y los subieron a distintas redes sociales.

“Esto es algo inesperado para nosotros. Después de ver los videos uno queda impactado porque este es un pueblo tranquilo, no conflictivo, y ese tipo de escenas son difíciles de entender”, expresó a AP el alcalde de Yusguare, Edas Mauricio Turcios.

“Un error conlleva a otro error y por eso se dieron las dos muertes indeseables de dos seres humanos”, apuntó el edil.

Turcios comentó que Scanu había tenido problemas con varios pobladores e incluso anteriormente había atacado a balazos a otra persona.

“Parte de eso fue que desencadenó la ira, la frustración, porque la gente pensó que no se tomarían acciones. La policía les dijo que estaba esperando la orden de la fiscalía para arrestarlo (al italiano), pero la gente se desesperó”, agregó Turcios.

Un contingente policial y militar tomó el control de la ciudad para evitar que se registren más disturbios luego de que un sector de la población exigió la liberación de los cinco detenidos.