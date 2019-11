$!Arrestan a legisladores pro democracia en Hong Kong

HONG KONG (AP) — Siete legisladores de Hong Kong que apoyan la democracia fueron detenidos el sábado o enfrentan orden de arresto, una medida que se prevé incremente la indignación del público luego de que un estudiante murió la víspera en protestas antigubernamentales.

Tres de los legisladores fueron detenidos y acusados el sábado de obstruir a la Asamblea local durante una estridente reunión el 11 de mayo en torno a una propuesta de ley de extradición a China, la cual desató protestas a lo largo de cinco meses para exigir reformas democráticas en este territorio chino semiautónomo. La propuesta no prosperó y ha sido descartada.

Los otros recibieron citatorios para que se presenten en cuarteles de la policía el sábado y sean arrestados.

La indignación contra la policía se ha profundizado tras la muerte el viernes de un joven de 22 años que se cayó de un estacionamiento después de que la policía arrojó gases lacrimógenos durante enfrentamientos.

Aunque las circunstancias de su muerte no están claras, muchos culpan a la policía, que ha sido acusada de utilizar tácticas de mano dura, entre ellas el uso generalizado de gas lacrimógeno y rocío irritante desde que comenzaron los disturbios en junio.

Los manifestantes expresaron su ira por la muerte de Chow Tsz-Lok y prometieron no abandonar su resistencia en un mitin de oración aprobado por la policía el sábado por la noche, con frecuentes cánticos de 'Gente de Hong Kong, venganza' y 'Hong Kong libre'.

Legisladores pro democracia criticaron las medidas drásticas del gobierno, considerándolas una maniobra calculada para provocar más violencia y aprovechar eso de excusa para postergar o cancelar las elecciones de distrito del 24 de noviembre, unos comicios considerados un barómetro de los sentimientos del público en Hong Kong.

'Diremos 'no' a sus planes', declaró la legisladora Tanya Chan en una conferencia de prensa. Refiriéndose a la próxima votación, dijo que 'es un referendo de facto para todos los electores de Hong Kong para que depositen su voto y le digan no a la brutalidad policial y digan no a nuestro sistema injusto. Y definitivamente esta es nuestra oportunidad para mostrar nuestra determinación'.

Afirmó que las votaciones también le mandarán un mensaje crucial a Beijing, acusado por los manifestantes de interferir en las libertades y derechos de la ciudad que prometió respetar cuando la excolonia británica regresó a control chino en 1997.

Gary Fan, uno de los legisladores que recibió el citatorio de la policía, dijo que el arresto era una 'táctica sucia' que le está agregando combustible al fuego.

'Esto es represión política. La gente puede ver claramente que (la lideresa de Hong Kong) Carrie Lam sigue ocultándose detrás de la policía y ahora está utilizando el sistema legal contra el movimiento', afirmó.