Asesinan a alcalde electo de una región colombiana

BOGOTÁ (AP) — Un alcalde electo fue asesinado por sicarios en el centro de Colombia y las autoridades ofrecen 15 mil dólares por información sobre los autores del crimen.

José Rodríguez --de la población de Sutatausa, en la región de Cundinamarca-- murió la tarde del martes, pero el gobierno dio a conocer la noticia el miércoles.

Rodríguez, de 42 años, se iba posesionar el primero de enero del proximo año.

Según dijo la policía a The Associated Press, el asesinato ocurrió cuando dos sicarios que se movilizaban en motocicleta le dispararon en varias ocasiones. No se dieron más detalles.

El político pertenecía al partido Cambio Radical. Tras su muerte, su hija Alejandra dijo a la radio local Bluradio que “no debemos caer en las trampas de la violencia. Esto es un acto de violencia que muchos rechazamos. El legado de mi papa siempre fue de la paz y no responder con lo mismo. Siempre firmes, siempre personas sencillas”.

Rodríguez ganó las elecciones con margen amplio y era admirado por sus acciones y promesas para mejorar Sutatausa. Según dijo a la AP el dirigente Guillermo Toro, de la Federación Nacional de Municipios, no se tenía conocimiento de amenazas en su contra.

“Muy lamentable. Se vuelven a prender las alertas sobre la vulnerabilidad de los mandatarios locales y le pedimos al gobierno del presidente Iván Duque que refuerce la seguridad de los más de mil alcaldes que se van a posesionar el proximo año en diferentes rincones del país”, aseguró Toro.

Duque lamentó el asesinato de Rodriguez y a través de Twitter ordenó al ministro de la defensa, Carlos Holmes Trujillo, y al director de la policía, general Oscar Atehortúa, iniciar de inmediato una investigación para dar con el paradero de los autores del asesinato y los móviles.

“Nuestra solidaridad con sus familiares”, agregó el mandatario.