Asesinan a excombatiente de las FARC en el sur de Colombia

BOGOTÁ (AP) — Un excombatiente de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fue asesinado cuando se encontraba en un espacio donde los exguerrilleros se preparan para reincorporarse a la vida civil.

El consejero presidencial de Consolidación y Estabilización del gobierno, Emilio Archila, dijo en rueda de prensa que en el homicidio del excombatiente de las FARC Alexander Parra, de 52 años y conocido como Rodolfo, también resultó herida su esposa. “Reforzaremos con medidas de seguridad todos los espacios territoriales que hay en diferentes zonas de Colombia”, dijo Archila. En todo el país hay 24 de estos espacios activos.

Desde la firma del acuerdo de paz a fines de 2016 han sido asesinados 158 excombatientes de las FARC en diferentes partes del país.

Archila señaló que por orden del presidente Iván Duque se desplazó a la zona del asesinato un consejo de seguridad. No dijo si el exguerrillero había sido amenazado, ni dio otros detalles del asesinato.

“He ordenado a las autoridades avanzar rápidamente con las investigaciones que permitan la captura de los autores de este repudiable crimen. Nuestra solidaridad con sus familiares”, publicó Duque en su cuenta de Twitter.

Sandra Ramírez, miembro del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -en el que se transformaron las FARC-, indicó a The Associated Press que Parra “era un poeta de la vida y un poeta de la paz. Le gustaba componer poemas sobre la paz, sobre la vida, llevaba mucho tiempo en las FARC. No sabemos por qué lo asesinaron”.

La misión de verificación del acuerdo de paz de las Naciones Unidas condenó en un comunicado el homicidio de Parra, ocurrido en el territorio de Mesetas en el sur del país, y manifestó su rechazo “por el aumento de asesinatos de excombatientes de las FARC en el proceso de reincorporación”.

El asesinato de Parra es el primero ocurrido dentro de uno de estos espacios de reincorporación de los excombatientes, que son resguardados por la fuerza pública.

La misión de la ONU reconoció “la rápida respuesta de las instituciones nacionales y las insta a no escatimar esfuerzos para la implementación de las garantías de seguridad... el despliegue preventivo en las áreas donde se lleva a cabo la reincorporación y una pronta investigación y judicialización de los responsables”.

Horas después, el comandante de las fuerzas militares, general Luis Navarro, señaló sobre el asesinato que con la Fiscalía General de la Nación se acordó enviar a varios fiscales forenses a Mesetas y reforzar las zonas con miembros del ejército y la policía. “Vamos a incrementar los esquemas de seguridad a estos exintegrantes de las FARC... porque esto es un compromiso claro del Estado de protegerlos”.