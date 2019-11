Asesinan a líder indígena en Brasil tras invasión ilegal

RÍO DE JANEIRO (AP) — Un líder indígena y un maderero que presuntamente invadió ilegalmente tierras indígenas del noreste de Brasil murieron luego de un enfrentamiento, informaron el sábado las autoridades.

De acuerdo con la secretaría de Derechos Humanos del estado de Maranhao y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) _un organismo gubernamental que representa a las comunidades indígenas_, un grupo de madereros ilegales tendió una emboscada a guardianes forestales indígenas la noche del viernes.

Paulo Paulino Guajajara, quien formaba parte de un grupo indígena que protege las tierras de invasiones ilegales, falleció de un disparo en el rostro. Paulino formaba parte del grupo “Guardianes de la Floresta” que protege las tierras de Arariboia, una reserva donde viven cerca de 14.000 indígenas, de las frecuentes invasiones de madereros.

Además, la FUNAI de Maranhao informó que un maderero también falleció durante un tiroteo. Otro representante indígena fue herido en el enfrentamiento y se encuentra estable.

La policía federal investigará el asesinato de Guajajara, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad Pública Sergio Moro. “No ahorraremos esfuerzos para llevar a los responsables de este crimen a la justicia”, tuiteó Moro.

Muchas comunidades indígenas aseguran que han quedado vulnerables desde que el presidente Jair Bolsonaro asumió la presidencia, el 1 de enero. Según el presidente, quien se ha manifestado en contra de la extensión de las tierras indígenas, las reservas protegidas dificultan el desarrollo económico de Brasil. Se calcula que las tierras indígenas ocupan el 13% del territorio brasileño.

“Los Guardianes ya venían siendo intimidados hace tiempo y por eso andaban con chaleco antibalas. Denunciamos las amenazas a los órganos federales y no tomaron ningún recaudo”, lamentó Sonia Guajajara, coordinadora de la Articulación de Pueblos Indígenas y líder indígena del pueblo Guajajara, en una entrevista telefónica con The Associated Press.

Una agencia de la Iglesia católica del país reportó en septiembre que durante los primeros nueve meses de 2019 se disparó el número de invasiones a tierras indígenas en el país. Esas invasiones responden muchas veces a mineros, madereros y recolectores ilegales de recursos naturales.

El Consejo Indigenista Misionero registró 160 casos de “invasiones posesivas, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio”, por arriba de los 111 episodios contados en todo el año pasado.

'Brasil necesita adoptar medidas urgentes contra los madereros que intimidan, amenazan, atacan e incluso matan a aquellos que, como Paulino, intentan proteger la floresta, que es patrimonio de todos los brasileños', dijo Cesar Muñoz, investigador de Human Rights Watch Brasil. En la última década más de 300 personas fueron asesinadas en conflictos por el uso de la tierra y de los recursos naturales en la Amazonia, según datos de la organización.