$!Autora Alice Sebold se disculpa con el hombre encarcelado injustamente por violarla

Alice Sebold, autora de la novela superventas “The Lovely Bones”, se disculpó el martes con un hombre afroamericano que pasó 16 años en prisión por su violación en 1981, solo para ver anulada su condena la semana pasada.

“Quiero decir que lo siento mucho por Anthony Broadwater y lamento profundamente lo que ha pasado”, dijo Sebold, cuyo libro “Lucky” describió su traumática agresión a los 18 años.

“Lamento más que nada el hecho de que la vida que pudiste haber llevado te fue injustamente robada, y sé que ninguna disculpa puede cambiar lo que te sucedió y nunca lo hará”, dijo Sebold, ahora de 58 años, en un comunicado.

Broadwater, de 61 años, siempre había mantenido su inocencia, pero fue condenado en 1982 por la violación y pasó 16 años tras las rejas.

Poco después de su liberación, se publicó “Lucky” en 1999, un libro de memorias en el que Sebold describió el brutal ataque que sufrió cuando era estudiante de primer año en la Universidad de Syracuse en el estado de Nueva York.

Sebold, cuyo bestseller “The Lovely Bones” también trató el tema de la agresión sexual, dijo que estaba “agradecida de que Broadwater finalmente haya sido reivindicado”.

Pero, agregó, “el hecho es que hace 40 años, se convirtió en otro joven negro brutalizado por nuestro defectuoso sistema legal. Siempre lamentaré lo que le hicieron”.

Cinco meses después de que Sebold denunciara la violación a la policía, Broadwater fue arrestada después de que ella se cruzó con él en la calle y lo identificó como el posible atacante, dijeron medios estadounidenses.

Ella no pudo identificarlo en una fila de la policía, pero Broadwater fue juzgado de todos modos y condenado en gran parte sobre la base de su relato y el análisis del cabello que luego se descubrió que tenía fallas.

“Mi objetivo en 1982 era la justicia, no perpetuar la injusticia. Y ciertamente no alterar para siempre e irreparablemente la vida de un joven por el mismo crimen que había alterado la mía”, escribió Sebold.

La condena de Broadwater fue anulada la semana pasada en Nueva York después de que un nuevo examen del caso encontró fallas graves en la acusación en ese momento.

En su mensaje a Broadwater, Sebold dijo: “Espero sobre todo que usted y su familia tengan el tiempo y la privacidad para sanar”.

Broadwater ha hablado públicamente del estigma y el aislamiento que sufrió como delincuente sexual registrado durante casi cuatro décadas.

“En mis dos manos, puedo contar a las personas que me permitieron adornar sus hogares y cenas, y no paso de las 10”, dijo a The New York Times. “Eso es muy traumático para mí”, señaló.