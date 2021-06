$!Autoridad Palestina arresta a notorio activista palestino

JERUSALÉN (AP) — La Autoridad Palestina arrestó a un activista que criticó sus políticas en internet y que denunció el arresto de otra persona alegando que hubo razones políticas.

La Autoridad Palestina, que tiene una autonomía limitada en partes de la Cisjordania ocupada por Israel, ha sido objeto de críticas por cancelar las primeras elecciones en 15 años y por mantenerse en gran parte al margen durante la guerra de Gaza del mes pasado, que duró 11 días.

Tanto Israel como la Autoridad Palestina ya han arrestado anteriormente a Issa Amro, crítico de ambas partes. Amor dijo que fue citado por la unidad de delitos cibernéticos de la Autoridad Palestina el lunes por la noche para ser interrogado.

Dijo que le preguntaron sobre una publicación de Facebook en la que protestó por el arresto de un hombre vinculado a un rival político del presidente palestino Mahmoud Abbas. En el mensaje, dijo que la Autoridad Palestina debería arrestar a personas “corruptas” dentro de sus propias filas.

Amro dijo a The Associated Press que fue detenido poco después y confinado durante la noche en un “lugar muy, muy sucio que no es adecuado para humanos”. Se presentó ante los fiscales el martes antes de ser puesto en libertad, pero se le dijo que regresara el miércoles, cuando podría ser acusado formalmente.

Las autoridades palestinas se negaron a hacer comentarios sobre el caso.

La Autoridad Palestina enfrenta una crisis de legitimidad después de suspender las elecciones en abril, cuando parecía que el partido Fatah de Abbas sufriría una derrota vergonzosa. Mientras tanto, sus rivales en el grupo miliciano islámico Hamas han visto aumentar su popularidad tras la guerra de Gaza.