Autoridades identifican a sospechoso de masacre de Colorado

BOULDER, Colorado, EE.UU. (AP) — La policía identificó el martes al hombre de 21 años sospechoso de matar a tiros 10 personas en un supermercado de Colorado el día anterior, incluyendo al policía que fue el primero en responder a los pedidos de auxilio.

Las autoridades lo identificaron como Ahmad Al Aliwi Alissa, de Arvada, un suburbio de Denver. Añadieron que fue herido en un tiroteo con los agentes en el supermercado, que está recibiendo atención médica en un hospital y que pronto será fichado y confinado a la cárcel local.

Los detectives no han logrado esclarecer el motivo del crimen, pero creen que Alissa actuó solo, declaró el fiscal general del condado Boulder, Michael Dougherty.

Una fuente oficial al tanto de la investigación dijo a The Associated Press que el agresor usó un fusil ligero semiautomático AR-15 y que los detectives están abocados a la tarea de rastrear el origen del arma. La fuente habló a condición de anonimato al no estar autorizado para dar esa información a la prensa.

Los responsables del caso también identificaron a las 10 víctimas, cuyas edades oscilan de los 20 a los 65 años. Sus nombres son Denny Strong, de 20 años; Neven Stanisic, 23; Rikki Olds, 25; Tralona Bartkowiak, 49; Suzanne Fountain, 59; Teri Leiker, 51; Kevin Mahoney, 61; Lynn Murray, 62; y Jodi Waters, de 65 años.

El suceso ocurrió en el supermercado King Soopers en el sur de Boulder. Policías y agentes SWAT convergieron rápidamente a la zona, aproximándose con escudos antibalas al tiempo que escoltaban a la multitud que huía despavorida. Algunos clientes y empleados de la tienda escaparon por el portón trasero de carga de mercancías, mientras otros corrieron y se refugiaron en comercios aledaños.

“Esta es una tragedia y una pesadilla para el condado de Boulder”, expresó Dougherty. “Esa gente estaba pasando su día como cualquier otro, haciendo compras. Le prometo a las víctimas y al pueblo del estado de Colorado que se hará justicia”.

La jefa de policía de Boulder, Maris Herold, identificó al oficial caído como Eric Talley, de 51 años, quien llevaba en la fuerza desde 2010. Fue el primero en responder a la llamada de auxilio de que alguien con un fusil estaba disparando en el supermercado.

“En opinión de todos él era uno de los mejores oficiales del Departamento de Policía de Boulder, y su vida fue segada demasiado pronto”, declaró Dougherty.

Numerosas patrullas policiales y vehículos de emergencia, sus luces encendidas, escoltaron a la ambulancia que trasladaba al oficial caído. Algunos habitantes flanquearon las avenidas, con la mano en alto en señal de honor.

El ataque ocurrió en Boulder, a unos 40 kilómetros (25 millas) al noroeste de Denver y hogar de la Universidad de Colorado. Estremeció al estado donde han ocurrido varias matanzas, entre ellas la de la Escuela Secundaria Columbine en 1999 y la de sala de cine Aurora en 2012.

Es el séptimo hecho de violencia armada en Estados Unidos en lo que va de año, precedido del ocurrido la semana pasada en salas de masajes de la zona de Atlanta, según una base de datos elaborada por The Associated Press, USA Today y la Universidad Northeastern.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Michael Balsamo en Washington, y Colleen Slevin y Jim Anderson en Denver. Nieberg participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que asigna a periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.