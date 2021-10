Autoridades presentarán hallazgos de tiroteo en el set

Un músico toca un violín detrás de una fotografía de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante una vigilia en su honor en Albuquerque, Nuevo México, el sábado 23 de octubre de 2021. Hutchins recibió un disparo fatal el jueves en un set de rodaje, luego de que un asistente de dirección entregara sin saberlo un arma cargada al actor Alec Baldwin y le dijera que era seguro usarla en el set. A musician plays a violin behind a photograph of cinematographer Halyna Hutchins during a vigil in her honor in Albuquerque, N.M., Saturday, Oct. 23, 2021. Hutchins was fatally shot on Thursday, Oct. 21, after an assistant director unwittingly handed actor Alec Baldwin a loaded weapon and told him it was safe to use on the set of a Western filmed in Santa Fe, N.M. (AP Photo/Andres Leighton)