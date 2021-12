Avalancha deja 3 esquiadores muertos en Austria

BERLÍN (AP) — Tres esquiadores murieron y otros dos resultaron heridos durante una avalancha en la región central de Austria, informaron las autoridades el domingo.

Uno de los fallecidos eran un campeón de motocross local.

Las víctimas eran parte de un grupo de 11 esquiadores, ocho de los cuales fueron golpeados por una avalancha de casi 200 metros (655 pies) de nieve mientras ascendían por una colina durante un viaje de esquí el sábado en el área de Tweng, en la provincia de Salzburgo.

Tres de los esquiadores quedaron enterrados por completo por la avalancha, mientras otros dos solo quedaron parcialmente enterrados y pudieron liberarse, indicó la policía regional en un comunicado. Los rescatistas pudieron ubicar a los demás con la ayuda de sus dispositivos de búsqueda: Uno de ellos ya había fallecido y el otro murió poco después en un hospital de Klagenfurt.

El tercer esquiador enterrado no llevaba dispositivo de localización. Su cuerpo fue encontrado y recuperado unas cuatro horas después de la avalancha.

Las víctimas eran hombres austriacos, dos de ellos de 19 años y otro de 24. Los dos heridos fueron trasladados a un hospital local.

Se informó que Rene Hofer, un campeón de motocross local y de 19 años de edad, estaba entre los muertos, según la Austria Press Agency.