Avión pequeño cae en Luisiana; hay 5 muertos

ATLANTA (AP) — Un avión pequeño que se dirigía a un partido de postemporada del fútbol americano colegial se estrelló el sábado en el estacionamiento de una oficina postal en Luisiana poco después de despegar, lo que dejó cinco muertos, incluida la nuera de un coach de uno de los equipos.

La aeronave bimotor Piper Cheyenne cayó en la ciudad de Lafayette a poco más de kilómetro y medio (una milla) del aeropuerto regional donde había despegado, dijo Tony Molinaro, portavoz de la Administración Federal de Aviación.

Seis personas viajaban en el aparato, cinco de las cuales perdieron la vida, dijo el jefe de bomberos de Lafayette, Roberto Benoit. El sexto ocupante de la aeronave y dos personas que se encontraban en la oficina postal recibían atención médica en un hospital de la zona.

Steven Ensminger Jr., hijo del coordinador ofensivo del equipo de fútbol de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU, por sus siglas en inglés), indicó que su esposa, Carley McCord, iba a bordo y pereció en el choque. Dijo que el avión se dirigía al Peach Bowl de los playoffs que disputarían la LSU y Oklahoma en Atlanta. McCord era reportera de deportes.

Ensminger indicó que le fue imposible viajar al partido y estaba trabajando cuando se estrelló la aeronave. Señaló que su padre, Steven Ensminger, le había llamado antes de llegar al estadio. El coach tenía lágrimas en los ojos al ingresar al campo cuando comenzó el partido el sábado en la tarde.

“Todo esto me parece irreal”, le dijo Ensminger Jr. a The Associated Press en un mensaje de Instagram. “Estoy rezando para que no sea verdad”.

En tomas de video y fotografías fue posible apreciar un sendero de césped quemado y ardiendo alrededor del sitio donde cayó la aeronave en Lafayette. Un automóvil ennegrecido yacía en el estacionamiento de la oficina postal, el cual tenía ramas de árbol diseminadas.

Cuatro personas fueron trasladadas al hospital: una del avión, una que estaba en tierra y dos empleados postales, dijo Alton Trahan, portavoz del Departamento de Bomberos de Lafayette.

El avión tenía cupo para ocho pasajeros, según Benoit. Se desplomó en una parte de la ciudad en la que funcionan bancos y diversos establecimientos, entre ellos cadenas de comida rápida.

Marty Brady, de 22 años, dijo que estaba preparando café cuando se fue la luz en su apartamento ubicado más o menos a unos 183 metros (100 yardas) de donde cayó la aeronave.

Señaló que tras salir corriendo vio llamas y humo negro que salían del estacionamiento de la oficina postal, así como varios cables de electricidad caídos.

“Había algunas personas gritando, y alguien gritó que se trataba de un avión”, agregó.

Brady dijo que la aeronave cortó un cable de luz cerca de la entrada a su complejo de apartamentos.

“Si hubiera pasado un poco más abajo, podría haber sido mucho peor”, apuntó.

Kevin Jackson dijo a la televisora KLFY-TV haber escuchado una “gran explosión” y visto una “gran bola de fuego” cuando se estrelló el Piper.