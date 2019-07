$!Avión se estrella contra un hangar en Texas; hay 10 muertos

El vicepresidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Bruce Lindsberg, dijo que la aeronave se dirigía a St. Petersburg, Florida.

El Beechcraft BE-350 King Air se estrelló poco después de las 9 de la mañana, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Sobrevino un incendio que acabó de destruir la aeronave, señaló la agencia.

Imágenes de video mostraban un enorme boquete en la estructura, de la que salía humo negro.

Las autoridades no han difundido las identidades de los fallecidos. Rosenbleeth dijo que la oficina forense del condado Dallas confirmó las muertes y que las autoridades continuaban avisando a las familias de las víctimas.

Un funcionario de la oficina forense dijo el domingo en la tarde a The Associated Press que no estaban en posición de facilitar información sobre lo ocurrido.