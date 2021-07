Aviso sobre la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio

Los Juegos Olímpicos de Tokio se realizarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto.

Compartimos lo más destacado de la cobertura de AP rumbo a la justa olímpica, que fue aplazada por la pandemia.

Dado que estos Juegos Olímpicos se realizan bajo circunstancias inéditas, la planificación de la cobertura es flexible.

Procuraremos comunicarles cambios con la mayor anticipación posible.

AP cubrirá cada faceta de los Juegos de Tokio:

—Cobertura completa de todos los deportes, incluyendo fotos desde cada escenario.

—Textos de fácil lectura, ideales para compartir en redes sociales.

—Estadísticas, resultados y tablas de medallas.

LATINOAMÉRICA

—Daremos seguimiento de cerca a los participantes latinoamericanos en Tokio. Énfasis en los candidatos a podio, desde la venezolana Yulimar Rojas en busca del oro y el récord mundial en el salto triple; las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en clavados; y las participaciones de selecciones en los torneos de fútbol, baloncesto y béisbol.

PREVIAS Y FICHAS

Proporcionaremos textos de los siguientes deportes: atletismo, baloncesto (hombres y mujeres), baloncesto 3x3, béisbol, boxeo, escalada, fútbol (masculino y femenino), gimnasia artística, golf, judo, natación, skateboarding, sóftbol, surfing, tenis, voleibol y voleibol de playa.

PRONÓSTICOS

Nuestros especialistas ofrecerán un pronóstico de cada medallista en cada deporte y la lista circulará el 19 de julio.

AGENDA OLÍMPICA

Pauta sobre los eventos más destacados de los Juegos.

VIDEO

-Videos que explican las nuevas disciplinas olímpicas: surf, escalada, skateboarding y el relevo de la antorcha.

-Videos de cada escenario olímpica

Reportajes enviados

NYJAH HUSTON

SIN PROCEDENCIA — Algunos competidores podrían sentirse intimidados por la atención inusitada que captará el skateboarding ahora que es deporte olímpico. Nyjah Huston está en cambio agradecido por la oportunidad. Tokio será el lugar donde la gente ajena a este deporte vea por fin a uno de los deportistas más interesantes de esta especialidad, quien llegó a vivir prácticamente recluido en una granja en Puerto Rico. Por Eddie Pells. 729 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

TOKIO-BARRERAS INVISIBLES

LEMOORE, California — ¿Es elitista el surf, a punto de debutar en las justas olímpicas? No, si se toma en cuenta que solo requiere una tabla y muy poco equipo adicional. La práctica del surf, no obstante, requiere olas, y no hay olas en todas partes. La búsqueda de olas altas es lo que distingue al surf de los demás deportes y lo que lo hace inaccesible para la mayoría de las personas. Por Sally Ho. 962 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

TOKIO-QUEJA HAWAIANA

SANTA CRUZ, California — Los pueblos originarios de Hawái, inventores del surf, consideran el talento para domar las olas con elegancia, montados en una tabla, como un arte espiritual y un pasatiempo nacional igualitario, que los conecta con la tierra y el mar. Y resienten la versión “blanqueada” que debutará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por Sally Ho. 1000 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SALUD MENTAL

SIN PROCEDENCIA — En la antesala de los Juegos de Tokio, está claro que para algunos de los mejores deportistas del mundo, llegar a la justa representó un desafio más mental que físico. El aplazamiento por el COVID-19 alteró una planificación de años y la incertidumbre asociada con una pandemia que no se termina nunca no hizo sino aumentar la ansiedad. Por Jay Cohen. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

RIO-LEGADO OLÍMPICO

RÍO DE JANEIRO - El Parque Olímpico de Río de Janeiro es hoy un sitio inhóspito, casi desierto, y la red de transportes de la ciudad es muy deficiente. Ambos simbolizan las promesas incumplidas asociadas con los Juegos Olímpicos de 2016 y explican por qué el COI ya no presenta los juegos como una justa que promueve el desarrollo. Por David Biller y Mauricio Savarese. 2.300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

PREVIAS Y FICHAS ENVIADOS

NATACION

SIN PROCEDENCIA — Michael Phelps fue el amo de la piscina durante los últimos cuatro Juegos Olímpicos, una figura trascendental que hacía imposible que otros pudieran recibir su merecido reconocimiento. Phelps se ha retirado, dejando un enorme vacío. No se preocupen. Incluso sin Phelps, una amplia lista de figuras de renombre se apresta a zambullirse en Tokio. Por Paul Newberry y Beth Harris. 913 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ATLETISMO

SIN PROCEDENCIA — Cada vez que Shelly-Ann Fraser-Pryce pisa la pista, algún tipo de récord corre peligro. Esta madre jamaiquina de 34 años también podría convertirse en la persona más longeva en ganar una medalla olímpica en pruebas de velocidad. Por Eddie Pells y Pat Graham. 849 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

FUTBOL FEMENINO

SIN PROCEDENCIA — La selección femenina de Estados Unidos tiene algo que demostrar en los Juegos Olímpicos de Tokio. No sólo se trata de tomar revancha por una inesperada derrota ante Suecia en los Juegos de Río 2016. Hay un nuevo objetivo: Estados Unidos puede convertirse en el primer conjunto que se corona en una cita olímpica tras consagrarse en la Copa Mundial. Por Anne M. Peterson. 659 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BALONCESTO-PANORAMA

SIN PROCEDENCIA - EEUU sabe que el resto del mundo les ha dado alcance en el baloncesto masculino. Vienen de un mediocre séptimo lugar en la Copa Mundial de 2019, el peor resultado de una selección estadounidense en un torneo internacional de fuste. Ahora tratará de ajustara cuentas y de ganar su cuarta medalla olímpica de oro consecutiva. Pero el campeón mundial España, Argentina, Australia y Francia se presentan con aspiraciones legítimas para subir a lo más alto del podio olímpico. Por Tim Reynolds. 670 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

GIMNASIA

SIN PROCEDENCIA - Simone Biles ganó cinco medallas olímpicas en Río de Janeiro en el 2016, cuatro de ellas de oro, y ahora procurará convertirse en la primera gimnasta que revalida el título olímpico en más de 50 años. Por Will Graves. 675 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BOXEO

SIN PROCEDENCIA — Después de media década de conflictos y escándalos en las más altas esferas del boxeo olímpico, se puede afirmar que los meses previos a la participación del deporte en Tokio fueron normales, comparado con el caos que suele acompañar a este deporte. Por Greg Beacham. 700 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

GOLF

SIN PROCEDENCIA — Hideki Matsuyama llega como uno de los favoritos a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos en casa. Después de que en el 2016 el golf regresó al programa olímpico, en medio de un aire de misterio y la ausencia de los mejores golfistas, en esta ocasión contará con sus mejores exponentes, incluyendo a Matsuyama que recientemente ganó el Masters. Por Doug Ferguson. 622 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SURF

SANTA CRUZ, California — El surf se subirá a una ola en la que se jugará mucho al debutar como deporte olímpico. Obtendrá legitimidad como un deporte multifacético y, quizá, ganarse cierto respeto para poder sacudirse del estereotipo que es sólo para el placer de los bohemios de la playa. Por Sally Ho. 698 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SKATEBOARDING

CHELLES, Francia — El skateboarding es un deporte en el que la regla número 1 es que no hay reglas. En el rígido mundo de los Juegos Olímpicos, donde siempre impera la tradición y el cumplimiento de las normas, esta disciplina podría no encajar de manera natural o inmediata. El deporte hará su presentación en el calendario olímpico. Por John Leicester. 697 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESCALADA DEPORTIVA

SALT LAKE CITY — La escalada de se estrena como deporte olímpico en Tokio. El reflector llevará a una audiencia masiva lo que puede ser un ejercicio solitario. Por John Marshall. 664 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

3X3

SIN PROCEDENCIA — El más reciente acto en la obsesión de captar una audiencia juvenil en los Juegos Olímpicos podría resultar un poco familiar: el baloncesto 3x3 tendrá su debut absoluto. Por Eddie Pells. 476 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BEISBOL

SIN PROCEDENCIA — Encabezado por los veteranos Adrián González y Oliver Pérez, México disputa su primer torneo de béisbol olímpico en Tokio y le apunta al podio, al igual que el otro representante latinoamericano, República Dominicana, que se metió de último a la cita para su segunda participación después de Barcelona 1992. Por Juan Zamorano. 784 palabras. AP Fotos. ENVIADO

SOFTBOL

SIN PROCEDENCIA — Ken Eriksen, el manager de la selección estadounidense de softbol, predice una competencia reñida en el regreso de este deporte al programa olímpico, del que se ha ausentado desde 2008. Diecisiete de 19 jugadoras en el equipo de México residen en Estados Unidos. Por Ronald Blum. 623 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

VOLEIBOL

SIN PROCEDENCIA — Si los últimos dos Juegos Olímpicos demostraron algo cuando se trata del voleibol de sala, es el hecho de que un mal debut está lejos de ser perjudicial. Ambos equipos que se colgaron las medallas de oro en los Juegos de Río 2016 terminaron cuartos en la fase de grupos. Por Josh Dubow. 475 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

CLAVADOS

SIN PROCEDENCIA — Nadie duda que China debe arrasar en los clavados. Los chinos se llevaron siete de las ocho medallas de oro en Río 2016 y siguieron con 12 de las 13 pruebas del campeonato mundial de 2019. 350 palabras. ENVIADO.

HOCKEY

SIN PROCEDENCIA — La selección masculina de hockey dio el golpe en Río 2016 al darle a Argentina su primer oro olímpico en el deporte. Pero la preparación de los Leones para Tokio 2020 se vio afectada por la pandemia y el despido del entrenador Germán Orozco por malos resultados y diferencias con jugadores. 418 palabras. ENVIADO.

—VELA-FICHA: Con 59 años, el argentino Santiago Lange busca repetir oro en la vela de Tokio

—LUCHA-FICHA: El cubano Mijaín López va por su 4to oro en lucha.

—PESAS-FICHA: Deportista transgénero hará historia olímpica en pesas

