$!Bahamas reanuda deportaciones de indocumentados haitianos

“Respetamos el hecho de que el país tiene leyes y puede hacerlas cumplir, pero este no es el momento de aplicar estas leyes”, dijo Marleine Bastien, directora ejecutiva del movimiento FANM con sede en Little Haití. “El gobierno de Bahamas ha prometido no deportar a los indocumentados después de la tormenta. Los esfuerzos de recuperación aún están en curso. La gente perdió sus hogares, documentos y papeles.”