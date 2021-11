$!Barcelona se complica, Chelsea y Man U avanzan

Revitalizado por el cambio de técnico y el acierto goleador de Cristiano Ronaldo, el Manchester United se clasificó el martes a la siguiente ronda de la Liga de Campeones con una fecha de anticipación.

Otro técnico recién nombrado tendrá que seguir remando para que el Barcelona acceda a los octavos de final.

El Barça, ahora bajo la dirección de Xavi Hernández, ha sorteado su grupo sin falta por casi dos décadas pero el empate 0-0 en el Camp Nou ante el Benfica implica que el cuadro catalán tendría que derrotar al Bayern Múnich en la última fecha para seguir en carrera.

“Me da la sensación de que hemos merecido ganar. Veo cosas muy buenas, muy positivas. Por la actitud del equipo me da la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Somos el Barça, tenemos talento y jugadores para marcar la diferencia, pero a veces no salen las cosas. Hemos hecho un gran partido, pero no ha sido suficiente”, señaló el técnico.

Si el Barcelona no logra vencer al Bayern, el Benfica podría superar al club catalán con una victoria en casa sobre el Dinamo de Kiev, que ya está eliminado. Si terminan con la misma cantidad de puntos, el Benfica avanzaría gracias a la foja que tiene en enfrentamientos directos.

A favor del Barcelona está el hecho de que el Bayern tiene poco en juego, excepto, quizá, la oportunidad de eliminar a un rival histórico, aunque haya perdido su aura luego de la salida de Lionel Messi y de otras grandes figuras en medio de problemas financieros.

El Bayern ya había accedido a los octavos de final antes de su victoria por 2-1 el martes sobre el Dinamo de Kiev y el resultado garantizó el primer sitio de los campeones alemanes en el grupo.

Robert Lewandowski, con una chilena, y Kingsley Coman anotaron los tantos del Bayern, que no contó con nueve jugadores, siete de ellos no disponible debido a que dieron positivo al coronavirus o no están vacunados y estuvieron en contacto cercano con alguien infectado.

Con Michael Carrick al mando por primera vez tras el despido de Ole Gunnar Solskjaer el fin de semana, el estratega interino acabó dándole las gracias al goleador histórico de la Champions.

Cristiano definió con un sublime globito a los 78 minutos para adelantar al United ante el Villarreal y Jadon Sancho sentenció para certificar un triunfo 2-0 que permitió a los ingleses conseguir la clasificación en el Grupo F.

Otro equipo inglés, el campeón defensor Chelsea, también avanzó a la siguiente fase con una victoria 4-0 sobre la Juventus, que también ya se clasificó pero que sufrió su peor derrota en la Liga de Campeones.

Con Liverpool clasificado de antemano y el Manchester City con un pie adentro, la Liga Premier repetiría una presencia nutrida en la fase de eliminación directa.

Sin embargo, fue una noche agridulce para el técnico del Chelsea Thomas Tuchel.

La aplastante victoria sobre la Juventus, gracias a los tantos de Trevoh Chalobah, Reece James y Callum Hudson-Odoi así como del sustituto Timo Werner, estuvo empañada por las lesiones de los jugadores clave N'Golo Kante y Ben Chilwell.

Los cuatro equipos del Grupo G llegarán con vida a la última fecha tras la victorias de Lille y Sevilla ante Salzburgo y Wolfsburgo, respectivamente.