Basilashvili contra Norrie, la final de Indian Wells

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Nikoloz Basilashvili superó al local Taylor Fritz por 7-6 (5), 6-3 el sábado, y pactó una final ante el británico Cameron Norrie en el torneo de Indian Wells, que tendrá a su primer campeón masculino ubicado por debajo de los mejores 25 del mundo desde el 2010.

A Norrie le tomó 86 minutos doblegar a Grigor Dimitrov por 6-2, 6-2 horas antes, en la otra semifinal. Basilashvilli necesitó de una hora 41 minutos para vencer a Fritz, quien creció en el área de San Diego y era el claro favorito de los aficionados.

La bielorrusa Victoria Azarenka, otrora número uno del mundo, enfrentará a la española Paula Baudosa, 21ra sembrada, en la final femenina, también el domingo.

El torneo combinado de la ATP y WTA ha estado plagado de sorpresas estas dos semanas. Entre los eliminados figuraron las máximas cabezas de serie de ambas ramas: Daniil Medvedev y Karolina Pliskova. El evento no contó con Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Naomi Osaka ni Serena Williams.

Es la primera ocasión en los 45 años del torneo que los cuatro semifinalistas se encuentran fuera del Top 25 del mundo. Norrie es 26to, Dimitrov 28vo, Basilashvili 36to y Fritz 39no.

El último campeón de Indian Wells fuera de los mejores 25 fue Ivan Ljubicic, quien era 26to.

Fritz intentaba llegar a la final y convertirse en el primer estadounidense en ganar el torneo desde Andre Agassi en el 2001. En vez de ello, el tenista de 25 años, tiene foja de 0-5 en semifinales este año.

El ace de Friz le dio ventaja 6-5 en el primer set. Tuvo un punto de quiebre en el servicio de Basilashvili para cerrar el set, pero el georgiano peleó y ganó el punto con un revés cruzado para obligar a un desempate. Empatados a 5 en el desempate, Fritz cometió dos errores seguidos y perdió el set.

“Su revés posiblemente es el más duro de cualquiera en la gira”, reconoció Fritz. “La forma en la que atraviesa la cancha tan fuerte, plano y largo, ocasiona que no puedas hacer nada”.

Basilashvilli no pudo convertir en sus primeros tres match points. Sus errores no forzados le dieron a Fritz dos puntos de quiebre antes de que la derecha de Basilashvili le redituara el triunfo.

“Fue un poco más relajado cuando estaba un quiebre abajo que cuando estaba arriba”, reconoció Basilashvili. “Estaba más relajado, enfocado en la bola. Me empecé a mover mejor. No me perdí todo esos momentos”.

Basilashvili es el primer jugador de la antigua República Soviética de Georgia que alcanza una final de Masters.

“Estoy muy feliz de que pude alcanzar algo como esto, especialmente para un país como Georgia, un país tan pequeño”, indicó. “No tuve el apoyo de mi país debido a que obviamente el tenis no es popular ahí. Me abrí camino. Tuve que superar caminos difíciles para llegar aquí, entonces significa mucho”.

En cuanto a Norrie, hubo cuatro puntos de quiebre en el primer set de su partido. El británico se llevó tres de ellos.

Norrie convirtió el único quiebre en el segundo set, en el primer juego, cuando el búlgaro envió un derechazo a la red. Con una derecha para el punto, el británico se fue arriba 4-2 y sirvió para llevarse el partido, dejando a su rival en cero en el último game.

“Cuando serví para el encuentro, me dije ‘este es un gran tiro de servicio para el juego’”, dijo Norrie. “Estaba un poco nervioso. Pero lo hice y serví bien”.

La dupla de Su-Wei Hsieh y Elise Mertens, segunda preclasificada, venció a Veronika Kudermetova y Elena Rybakina por 7-6 (1), 6-3 para llevarse el título de dobles. Hsieh y Mertens se llevaron el premio de 414.500 dólares.