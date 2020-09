Benny Ibarra: 'Si tuviera que escoger una disciplina elegiría el teatro'

Mónica Rubalcava

México, 3 sep (EFE).- Pese a ser reconocido principalmente por su trayectoria musical, el cantante y actor mexicano Benny Ibarra adoptó el talento de su madre y su abuela y ha volcado toda su concentración en el teatro, disciplina que aseguró lo ha hecho crecer como artista y se prometió 'nunca más abandonar'.

'Si tuviera que escoger una disciplina para seguir mi crecimiento como artista elegiría el teatro, me es imperativo no abandonar nunca más esta gran oportunidad de hacer teatro', resaltó a Efe el actor e hijo de la actriz Julissa y nieto de Rita Macedo.

A una semana de 'llegar al quinto piso y cumplir 50 años', Benny dijo que ha dedicado su tiempo para reflexionar sobre su quehacer artístico y personal, y ha sido el recuerdo de esa infancia tras bambalinas lo que lo ha impulsado a dar todo en el teatro.

'Desde niño, mi jardín de juegos fueron los teatros, los camerinos de varios teatros de la Ciudad de México donde acompañaba a mi padre (Benny Ibarra), a mi madre y a mi abuela a esos lugares', recordó el autor de 'Cielo'.

Sin embargo, su verdadero amor por el teatro lo vivió con todos sus sentidos al realizar 'El hombre de La Mancha' en el 2016, con el que hizo 350 representaciones y lo 'ejercitó' interpretativamente a la hora de subir al escenario a cantar.

''El hombre de La Mancha' cambió mi vida, tal vez suena muy dramático pero es real, había estado muy involucrado en la música y este fue un ejercicio completamente diferente, sentí un crecimiento personal en mi herramienta de interpretación. Cuando estaba haciendo la obra y después me trepaba a un escenario a cantar me era más fácil acomodar los sentimientos en mis canciones', apuntó.

Ahora Ibarra se enfrenta a un reto actoral en el que la vulnerabilidad y el instinto serán la parte más importante del proyecto con su participación en la segunda temporada de 'Inicio de sesión'.

La puesta en escena promete mostrar el proceso constructivo de una obra nueva desde las primeras experiencias: las primeras lecturas de los actores, el primer ensayo y la primera dirección, pero todo en vivo.

'Imagínate el nivel de vulnerabilidad y de intensidad para hacer un texto que te van a entregar el mismo día... lo bueno es que todos vamos a estar montados en el mismo barco y vamos a trabajar el instinto, creo que eso es muy hermoso', aseguró Ibarra, quien llegó al proyecto como espectador de primera instancia.

Benny presentará la sesión número cinco de siete que tiene la segunda temporada y se llevará a cabo de manera virtual el 4 de septiembre a las 20.30 hora local (01.30 hora GMT).

La adrenalina de crear a un personaje en poco tiempo la vivirá junto al actor Humberto Busto (Amores Perros, 2000), la directora Lorena Maza, a quien conoce únicamente en cenas de amistades, y Maribel Carrasco, la dramaturga de la obra escrita exclusivamente para Busto e Ibarra y que será develada el mismo día.

'A veces he tenido la oportunidad de hacer muchas representaciones y siempre te quedas con el gusanito de mejorar tu trabajo, entonces estoy muy contento de ser parte de estos experimentos 'covidescos'', comentó el cantante.

UN ARTISTA VERSÁTIL E INQUIETO

Benny Ibarra se define a sí mismo como un artista 'muy inquieto': además de estar preparándose para su puesta en escena a distancia, comentó que, entre otras cosas, está trabajando en su proyecto musical y fue parte de un libro digital llamado 'Creadores en aislamiento' en el que compartió su experiencia en la pandemia.

'Estoy filmando una película, hay una propuesta de otra muy interesante, me invitaron a participar en un musical que ahorita ya no sé si se haga (...) De música tengo pendiente un disco importante en mi carrera en el que estamos empezando a trabajar porque llevo casi diez años sin visitar a Benny solista', explicó.

Además, Ibarra no tiene miedo al paso del tiempo y para él cumplir 50 años trae muchas emociones positivas y más ganas de vivir.

'A nivel más personal es parte del proyecto de vida agradecer muchas cosas que me ha tocado vivir, corregir las cosas que no me gustan de mi viaje personal. Yo me la paso mejor con el paso de los años, entonces vamos a ver qué pasa en ese quinto piso, va a estar bueno', finalizó. EFE

