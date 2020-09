Berlín advierte que no esperará 'meses' a una respuesta de Moscú por Navalni

Berlín, 7 sep (EFE).- El Gobierno alemán considera que aún es 'demasiado pronto' para esperar una respuesta de Moscú con respecto al envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalni, aunque señaló que no esperará 'meses' y que no descarta 'nada' si Rusia no coopera.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, indicó en una rueda de prensa ordinaria que han pasado cuatro días desde que se anunció públicamente que Navalni fue envenenado con un 'arma química militar' del grupo del Novichok, un agente nervioso desarrollado por la Unión Soviética en las décadas 70 y 80 del siglo pasado.

'Pido comprensión, es demasiado pronto para esperar una respuesta concreta' de Moscú, aseguró el portavoz, que subrayó, sin embargo, que Berlín tiene la 'clara expectativa' de que el Gobierno ruso responda, aunque intuye que el proceso 'tardará más'.

El 'tiempo necesario' no ha sido precisado con un ultimátum, 'pero no hablamos de meses ni de finales de año', agregó Seibert. 'Muchas personas y gobiernos esperan que Rusia aclare' lo sucedido.

Con respecto a la posible reacción común de Alemania junto a sus socios comunitarios y aliados de la OTAN en caso de que Moscú no responda, Seibert indicó que aún no hay una decisión al respecto.

No obstante, no descartó la paralización del Nord Stream 2, un gasoducto en construcción para unir directamente Rusia y Alemania, algo que está debatiéndose actualmente en círculos políticos y mediáticos alemanes.

'La canciller (Angela Merkel) cree que sería erróneo descartar algo', afirmó el portavoz al ser interrogado sobre el Nord Stream 2, pese a que recordó que no se trata de un proyecto alemán, sino 'europeo', y que cuenta con una 'base legal' comunitaria.

Navalni colapsó el pasado 20 de agosto en un vuelo interno en Rusia y dos días más tarde fue trasladado, por petición de su familia, al hospital berlinés Charité.

Expertos de este centro médico y de la Bundeswehr (ejército alemán) constaron, sin duda alguna, que el líder opositor ruso había sido envenenado con un agente nervioso del grupo del Novichok, un producto sólo al alcance del Estado ruso. EFE