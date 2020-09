Bernal enseña las garras y Quintana se descuelga de los favoritos

(actualiza con declaraciones de Quintana y Urán)

Luis Miguel Pascual

Laruns (Francia), 6 sep (EFE).- El colombiano Egan Bernal enseñó las garras en la segunda etapa pirenaica del Tour de Francia, con un ataque en el ascenso a Marie Blanque, última cota del día, que provocó la selección definitiva, en la que no entraron sus compatriotas Nairo Quintana y Rigoberto Urán.

Antes ya se había quedado Miguel Ángel López, el gran damnificado de la jornada, que perdió casi 1 minuto en meta y dos puestos en la general, en vísperas de la primera jornada de descanso de la edición.

Bernal, que acabó cuarto, perdió algo de tiempo en las bonificaciones con el esloveno Primoz Roglic, nuevo líder de la prueba, su principal rival para la victoria final. El ganador de la pasada edición ya es segundo a 21 segundos del maillot amarillo.

'Es verdad que los otros han sido más rápidos en la meta, pero estoy muy satisfecho del resultado, sobre todo por las sensaciones. Hay que aceptar las cosas y quedarse con lo positivo: he estado mejor que en los días precedentes', dijo el ciclista del Ineos, ganador de la pasada edición.

BERNAL OPTIMISTA

Optimista, el jefe de filas del Ineos restó importancia al tiempo perdido y destacó que ha recobrado confianza de cara a lo que queda de Tour. Su punto de mira está puesto en la durísima tercera semana, donde el macizo de los Alpes dictará sentencia.

Pese a que en el primer tercio Roglic se ha mostrado más fuerte y su equipo, el Jumbo, más sólido que el Ineos, Bernal apuesta por una carrera de desgaste en la que habrá que mantener la fortaleza hasta el final.

'Lo más importante a estas alturas de la carrera es estar tranquilo, motivado y recuperar bien. Quiero ganar la carrera, pero tengo que tener los pies en el suelo', comentó.

La otra gran amenaza para el colombiano proviene de otro esloveno, el joven Tadej Pogacar, de apenas 21 años, que ganó la etapa un día después de haber recuperado 44 segundos al resto de los favoritos.

La estrella ascendente del UAE Emirates es séptimo de la general puesto que se dejó 1.21 en la séptima etapa en un abanico.

QUINTANA SE DESCUELGA

Quintana ganó un puesto en la general y ahora es quinto, pese a haber perdido 11 segundos en la meta con respecto a los favoritos.

El ciclista del Arkea no pudo responder al ataque de Bernal y se quedó en un grupo acompañado de Uran y los franceses Romain Bardet y Guillaume Martin, entre otros.

Si hasta ahora el de Boyacá había conseguido mantenerse con los mejores, en el ascenso a Marie Blanque se quedó descolgado y ahora está a 32 segundos de Roglic y a 12 de Bernal, una renta similar a la que ha cedido Uran.

'No ha sido una etapa fácil para mi, no tenía buenas sensaciones y encima se ha rodado muy deprisa. He cedido 11 segundos y es lo mínimo dadas las circunstancias', indicó Quintana.

Pese a ello, el segundo de las ediciones de 2013 y 2015 y tercero de 2016, aseguró que 'el Tour es todavía largo', por lo que mantuvo la espectativa con acabar en el podium de París.

También restó importancia al tiempo cedido Urán, que hizo un balance muy positivo de su primera semana en el Tour.

'Hoy fue dura etapa, con ritmo alto. Pero estoy satisfecho, perdí unos segundos, pero para ser una etapa de Pirineos no es mucho', dijo el segundo de 2017.

'Acabar la primera semana entre los diez primeros es bueno, tengo buenas sensaciones', agregó.

Peor se presentaron las cosas para 'Supermán' López, que ganó la meta a 54 segundos del ganador y es ya noveno a 1.15.

'Llevo perdido algo más de un minuto, pero queda mucho Tour y lo importante en no estar lejos en la general. Llegamos a la jornada de descanso habiendo conseguido ese objetivo', afirmó el líder del Astana.

'Ha sido una etapa muy rápida, dura, y la verdad es que en la última subida en la Marie Blanque iba un poco al límite. Con Movistar hemos hecho un buen trabajo y luego Ion Izaguirre me ha llevado muy bien hacia adelante', dijo. EFE