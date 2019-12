Beyoncé, Swift, Elton John y J. Lo nominados a los Globos

NUEVA YORK (AP) — Los Globos de Oro se parecen más a los Grammy este año: Beyoncé, Taylor Swift y Elton John fueron nominados a mejor canción original por su trabajo para el cine.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció el lunes los candidatos a los Globos para el 2020. También se miden por el honor el matrimonio ganador del Oscar Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, por 'Into the Unknown' de “Frozen 2'; y Cynthia Erivo por “Stand Up', de la película “Harriet'.

Erivo también fue nominada por su papel como Harriet Tubman. Si llega a ser postulada a un Oscar — como actriz o coescritora de “Stand Up' — estará cerca de lograr el estatus EGOT, pues ya ha ganado premios Emmy, Grammy y Tony por su trabajo en “The Color Purple' (“El color púrpura”) en Broadway. Erivo comparte su nominación musical con Joshuah Brian Campbell.

Beyoncé recibió la cuarta nominación al Globo de Oro de su carrera, como coescritora de la canción “Spirit” de “The Lion King” (“El rey león”), en la que hizo la voz del personaje de Nala. Comparte la mención con Labrinth e Ilya Salmanzadeh. Swift está nominada a su tercer Globo con “Beautiful Ghosts' de “Cats', un tema que escribió con Andrew Lloyd Webber.

John, ganador de un Globo de Oro por “Can You Feel the Love Tonight?' de “El rey león” original de 1994, obtuvo una candidatura por “(I'm Gonna) Love Me Again' de la cinta sobre su vida, “Rocketman”. La comparte con su colaborador de toda la vida, Bernie Taupin. “Rocketman” también fue nominada a mejor película de comedia o musical, y Taron Egerton a mejor actor en una cinta de comedia o musical por su representación de John.

Jennifer López, quien recibió su primera y única nominación al Globo de Oro en los 90 por su papel protagónico en “Selena', compite por el premio a la mejor actriz de reparto por su aplaudido trabajo en “Hustlers' (“Estafadoras de Wall Street”), que también incluye a Cardi B y Lizzo.

Randy Newman, que ha sido nominado a seis Globos de Oro y no ha ganado ninguno, compite por séptima ocasión por la música original de “Marriage Story' (“Historia de un matrimonio”). Los demás nominados en esta categoría son Alexandre Desplat por 'Little Women' (“Mujercitas”), Hildur Guđnadóttir por 'Joker' (“Guasón”), Thomas Newman por '1917' y Daniel Pemberton por 'Motherless Brooklyn' (“Huérfanos de Brooklyn”).

Los Globos de Oro se entregarán el 5 de enero en Beverly Hills, California, en una ceremonia que se transmitirá en vivo por la cadena NBC.