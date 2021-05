$!Biden eleva el tope a refugiados admitidos en EEUU

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden elevó formalmente el lunes a 62.500 el máximo de refugiados que Estados Unidos admitirá este año, semanas después de enfrentar críticas por su demora en reemplazar el tope de 15.000 establecido por el expresidente Donald Trump, el más bajo que se había registrado.

El mes pasado Biden amplió los criterios de elegibilidad para las reubicaciones de personas, lo que eliminó un obstáculo para el ingreso de refugiados a Estados Unidos establecido por Trump, pero en un principio no elevó el tope anual, y sus asesores dijeron creer que no era necesario incrementarlo. Pero Biden enfrentó agudas críticas por no tomar al menos el paso simbólico de autorizar el ingreso de más refugiados a Estados Unidos este año, y rápidamente revirtió su posición.

En un comunicado emitido el lunes, Biden dijo que el nuevo límite “borra la cifra históricamente baja establecida por la administración previa', y añadió que el tope establecido por Trump “no reflejaba los valores de Estados Unidos como una nación que le da la bienvenida y apoya a los refugiados'.

“Es importante tomar esta medida hoy para disipar cualquier duda que persista en las mentes de los refugiados en todo el mundo que han sufrido tanto, y que aguardan ansiosamente iniciar sus nuevas vidas', agregó el mandatario.

Biden dijo que era una “triste verdad' que Estados Unidos no alcanzaría el tope de 62.500 para el fin del año fiscal en septiembre, debido a la pandemia y a las limitaciones en las capacidades del país para reubicar personas, limitaciones que su gobierno ha atribuido en algunos casos a las políticas del gobierno de Trump para restringir la inmigración. La Casa Blanca sostiene que Biden sigue comprometido con establecer el tope en 125.000 para el año fiscal 2022, que comienza en octubre, y que mientras tanto están trabajando con el fin de mejorar las capacidades del país para procesar a los refugiados con el fin de poder aceptar a los más posibles de acuerdo con el nuevo tope.

Las agencias de reubicación de refugiados elogiaron la medida después de haber criticado a Biden durante meses por permitir que el tope establecido por Trump permaneciera sin cambios.

Watson reportó desde San Diego.